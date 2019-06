Coutinho pide salir y el Barcelona le tasaría en 90 millones

El brasileño está triste por su falta de adaptación y ha pedido al club que le ponga precio y escuche ofertas que, por ahora, no llegan.

Philippe Coutinho ha dado el paso que puede desbloquear su situación en el pues según ha explicado la Cadena SER el brasileño no se encuentra a gusto en el club catalán e incluso se lo habría trasladado ya a la junta con el objetivo de que escuche ofertas y facilite su salida. Es una situación que ha cambiado en las últimas semanas a pesar de que en los despachos, tanto de directivos como de ejecutivos barcelonistas, hace meses que se plantean muy seriamente la salida del ex del este mismo verano.

A pesar protagonizar de un arranque prometedor no ha acabado de demostrar todo su potencial desde que llegó hace un año y medio para convertirse en el fichaje más caro de la historia del Barcelona. Costó 120 millones de euros, además de otros 40 en variables, y aun habiéndose integrado bien en el vestuario no ha logrado ofrecer su mejor versión en el terreno de juego. En este contexto, el Barcelona entiende que no recuperará la inversión realizada en invierno de 2018 pero pretende amortizar la operación y estaría dispuesto a tratar su salida a partir de unos 90 millones de euros.

Eso es lo que costaría la rescisión de Coutinho a pesar de que el Barcelona no quiera admitir que el jugador está en venta para que no pueda ver rebajado su precio pero lo cierto es que no hay muchos clubes que puedan asumir una operación de estas características. Apenas el , pendiente como está de saber si el TAS le concede la cautelar y puede fichar durante este verano o no, y un que mostró cierto interés hace un año pero no recientemente, son los mayores candidatos a incorporar a Coutinho.

No se puede perder de vista al , que también ha preguntado por él en ocasiones pero es una posibilidad que hasta la fecha el propio jugador no ha contemplado para no enturbiar su exitoso paso por el Liverpool y porque tampoco se había planteado salir del Camp Nou. Hoy eso ha cambiado y su situación puede resolverse con mayor facilidad, lo cual no significa que no haya complicaciones. Porque por mucho que hoy el Barcelona y Coutinho estén de acuerdo en separar sus caminos no será fácil encontrar quien ponga 90 millones por un jugador que quiere irse y que el club quiere que salga.