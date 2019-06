Coutinho hace autocrítica: "He estado por debajo de lo que esperaba"

El brasileño ha admitido que no ha cumplido las expectativas en su primera temporada complera en el Barcelona.

Philippe Coutinho se ha convertido en una de las grandes decepciones de la temporada del . El brasileño no ha cumplido con las expectativas que despertó su fichaje hace año y medio y llegó a tener algún encontronazo con la grada del Camp Nou.

El propio jugador no se esconde y hace autocrítica: "No he tenido una gran temporada. He estado por debajo de lo que esperaba y de lo que la gente esperaba de mí. Pero solo ganamos confianza con trabajo y yo he trabajado duro".

Ahora, Coutinho espera sacarse la espina con en la 2019 en la que serán anfitriones pero no estará su amigo Neymar por una lesión. "Es un gran jugador, un líder que nos da su opinión. Lo echamos de menos pero tenemos que suplirlo con los jugadores que seguimos aquí", explicó.