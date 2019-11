Courtois y sus peores momentos en el Real Madrid: "Nunca perdí la confianza"

El portero belga analizó desde su país cómo ha conseguido superar su bache que le llevó a ser pitado por su propia afición en el Bernabéu.

Thibaut Courtois ha superado un momento complicado en el después de acumular varios partidos como imbatido después de que su propia afición le pitara en un partido de la UEFA ante el Brujas.

"Al final, nunca perdí confianza, nunca me sentí mal. Antes del partido de Brujas, cuando me empezaron a criticar, habíamos ganado 0-1 en y quedado 0-0 con el Atlético, que son dos campos difíciles. Ha estado bien recuperar esas porterías a cero, pero al final es un trabajo de once, no sólo del portero. Somos once que atacamos y once que defendemos", comentó.

La Selección le ayudó tras el duelo ante el Brujas: "Sí que es verdad que después de un partido difícil, que me puse enfermo, que luego sabes el marrón que hubo, vienes aquí, a una zona donde conoces a la gente, al entrenador de porteros (Erwin Lemmens), que me conoce casi mejor que mi padre, por decirlo de alguna manera, y hemos recuperado algunas sensaciones que igual había perdido un poco".

La exigencia de la prensa: "Es verdad que la prensa es más exigente. Allí se habla mucho del Madrid, hay que llenar diez páginas de periódicos cada día hablando sólo del Madrid. Pero en ganar partidos no porque cuando estaba en el 'Atleti' había que ganar, cuando estaba en el , hacía falta ganar. Eso no cambia, en el Madrid también es eso',

Acepta las críticas: "Las críticas constructivas de gente que sabe las voy a escuchar, de gente que sabe de eso: mis entrenadores, mis compañeros y si hay algún exportero que dice algo que me puede interesar, obviamente. Pero si no, recibir críticas de gente que nunca ha estado en la portería es más difícil porque el puesto de portero es algo complicado".