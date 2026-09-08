El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, elogió a su rival de esta noche, el Inter de Milán, y reconoció que cometieron errores durante el partido.

El Real Madrid inició su andadura en la Liga de Campeones de Europa con una emocionante victoria sobre su invitado, el Inter de Milán, por dos goles a uno, en el encuentro que ambos disputaron este martes en el estadio Santiago Bernabéu.

Courtois declaró a través de la cadena "Movistar": "Al final jugamos contra un rival fuerte, el Inter de Milán es uno de los mejores equipos de Europa, y el partido podría haber terminado con un empate 4-4. Aprovechamos sus errores y no pudieron marcar hasta muy tarde. Podríamos haber sentenciado el partido antes".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Sobre el sufrimiento de la defensa del Real Madrid esta noche, explicó: "Creo que los jugadores del centro del campo sufrieron más; nos faltó control cuando no tuvimos una ocasión clara. Quizás habría sido mejor replegarnos y controlar el desarrollo del partido. Fue un partido muy caótico, y eso es algo que necesitamos mejorar".

Y sobre la última derrota en LaLiga ante el Real Betis, Courtois comentó: "Deberíamos haber ganado, pero nos faltó el último toque, y hoy también nos faltó. Aprovechamos sus errores, pero nos faltó el último toque en las faltas, y fue lo mismo ante el Real Betis".

En cuanto a su legendaria parada al lanzamiento de falta que ejecutó Hakan Çalhanoglu, dijo: "Por mala suerte, Rashford me marcó en el Clásico un gol en mi palo. La golpeó de forma excelente, pero yo me moví un poco, y con Lamine en el Mundial hubo una falta y me quedé en mi palo, y hoy repetí lo mismo. Si la lanza por encima de la barrera hay que aplaudirle, pero no me volveré a mover de mi palo".