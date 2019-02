Courtois resta importancia al recibimiento del Metropolitano: "Lo entiendo, es un derbi y me fui al rival"

Al portero le lanzaron peluches de ratas antes del partido.

Thibaut Courtois fue uno de los grandes protagonistas del derbi madrileño que disputaron enl Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, ya que fue la primera vez que se enfrentó a su antiguo equipo con la camiseta merengue,

La afición colchonera lo recibió lanzándole peluches de ratas pero el belga le restó importanci en zona mixta: "Sigo teniendo el máximo respeto para el Atlético y su afición. Esos 3 años no se borran por eso. Viví tres años bonitos. Estaba concentrado y casi no me he dado cuenta".

"Si lo piensas fríamente, vas a ver que no es para tanto. Lo entiendo. Es un derbi, me fui al rival. No hay problema. Siempre doy lo máximo, también lo hice en el Atlético, donde ganamos títulos. La gente que sabe, me respeta. Por la calle incluso los aficionados del Atlético me desean lo mejor, pero es que en un derbi las cosas están calientes. En esos momentos estoy en mi partido, estoy concentrado, estoy pendiente de jugar. A veces la afición pita, no pasa nada. Intenté jugar mi partido y ganarlo, que es lo mejor", añadía sobre el recibimiento.

El juego del Atlético: "Es lógico jugar duro. Es un partidazo. Es un derbi. Nosotros también jugamos duro. El árbitro ha amonestado bien cuando ha tenido que hacerlo. No me ha molestado el juego del Atlético".

La mejoría del Real Madrid: "Hemos mejorado. Tras un Mundial había un desgaste grande, y ellos habían ganado la Champions. Es difícil arrancar después de sólo dos semanas. Mira al Bayern. Hemos trabajado duro y hay que aprovechar ahora. Vamos a darlo todo hasta la última jornada".

Opciones de pelear LaLiga: "Siempre hay que creer en La Liga. No hay partidos fáciles. No podemos decir que la semana que viene ganaremos fácil. Pero este mes puede ser decisivo y hay que luchas hasta el final. No creo en tirar competiciones. Un futbolista siempre quiere ganar. No veo eso de centrarnos en una competición y no en otra. Todo el mundo espera de nosotros que vayamos a ganar en cada partido".

¿Solari?: "Ahora rendimos mejor, nos sentimos mejor, física y mentalmente. Cuando hay una sonrisa y ganas, te sientes bien. Ojalá podamos seguir la racha".

La recuperación y las críticas anteriores: "Nuestro equipo tiene mucha experiencia. Han ganado mucho. Saben que ni son lo peor cuando no ganan ni son la ostia cuando ganan. Nos sentimos bien, y hay que seguir dándolo todo".