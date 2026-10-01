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Courtois: Raphinha no recibe el reconocimiento que merece y Mourinho ha cambiado respecto a su etapa en el Chelsea

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Courtois considera que su entrenador se ha vuelto más tranquilo

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, no tuvo reparos en elogiar a uno de los jugadores de su eterno rival, el Barcelona: la estrella brasileña Raphinha.

Courtois considera que, en muchas ocasiones, Raphinha no recibe el reconocimiento que merece, pese a su potente arranque de temporada, en el que ha marcado 14 goles en 8 partidos, entre ellos un triplete en dos encuentros consecutivos.

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Courtois declaró, a través del programa "Radio Estadio Noche": "Lo quiero mucho (a Raphinha). Es un jugador clave para el Barcelona. No siempre recibe el reconocimiento que merece, pero es un jugador esencial para el equipo".

Raphinha fue decisivo en el último enfrentamiento entre ambos equipos, en la Supercopa de España, cuando marcó dos goles en la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid (3-2).

Y, pese a los últimos malos resultados ante su eterno rival, Courtois sigue decidido a continuar cosechando títulos con el Real Madrid, al afirmar: "Hemos ganado muchas copas en los últimos 15 años. Tenemos muchas ganas de volver a ganar esa misma cantidad de copas. Eso es lo que te exige el Real Madrid, y eso es lo que vemos cada día cuando entramos aquí".

Courtois también elogió el trabajo del entrenador portugués José Mourinho, con quien ya había trabajado en Inglaterra, señalando que el veterano técnico se ha vuelto "más tranquilo" en comparación con antes.

El guardameta belga dijo sobre Mourinho: "Es tan bueno como lo era en el Chelsea. Quizás con ideas distintas, porque el fútbol ha evolucionado desde entonces. Creo que está más tranquilo en su día a día y ante la prensa. Pero sigue presionando dentro del campo y en las reuniones, y sigue diciendo lo que piensa a la cara de la gente".


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