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El portero belga Thibaut Courtois compareció en rueda de prensa en la víspera del duelo ante el PSV Eindhoven y lanzó un mensaje que refleja su plena confianza en la evolución del Real Madrid.

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Tal y como recogió el diario Marca, Courtois realizó estas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido, en la que elogió la evolución que ha experimentado el conjunto blanco en las últimas semanas.

El guardameta señaló que el momento decisivo fue la reacción que mostraron los jugadores tras el descanso en el duelo ante el Celta de Vigo, un cambio que atribuyó en gran medida a la intervención de su entrenador, José Mourinho.

«Lo que hizo en el último partido ante el Celta de Vigo», dijo Courtois, en alusión a que la charla de Mourinho en el descanso fue un factor clave para cambiar el rumbo del encuentro.

El portero explicó que el equipo ha ido mejorando de forma progresiva desde el inicio de la temporada y que la remontada ante la Roma fue el impulso definitivo que le ayudó a dar un paso adelante.

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«No merecíamos perder ante el Real Betis y deberíamos haber creído más en nosotros mismos ante el Atlético de Madrid», afirmó Courtois, que considera además que el grupo asimila ahora mejor las ideas de Mourinho.

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«La remontada en Roma nos dio ese plus. Ese partido fue decisivo para provocar el cambio», añadió.

Courtois también destacó la evolución del técnico portugués, a quien conoce desde que tenía 22 años.

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«Creo que ha ganado experiencia. Las personas cambian con los años. Quizá ahora se toma las cosas con más calma. Está tranquilo con el equipo, pero cuando necesita hablar, habla claro», declaró.

Quiero terminar mi carrera en el Real Madrid

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En el plano personal, el guardameta belga no ocultó su deseo de seguir vinculado al club blanco durante muchos años.

«Mi objetivo es terminar mi carrera aquí, en el Real Madrid», aseguró.

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Asimismo, aludió a la dificultad añadida que supone el nuevo formato de la Liga de Campeones, aunque subrayó que las ambiciones del equipo siguen siendo enormes: «Nuestro objetivo es ganar más títulos».

Necesitamos la mejor versión de Vinícius

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Vinícius fue uno de los grandes protagonistas de la rueda de prensa, ya que Courtois salió en defensa del jugador brasileño en un momento en el que algunas de sus actuaciones vuelven a estar en el punto de mira de las críticas.

«Todos nos apoyamos unos a otros y vamos a ayudar a cualquier jugador», dijo Courtois, antes de recordar que mantener un nivel excepcional de forma constante solo ha estado al alcance de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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«Si queremos pelear por todos los títulos, necesitamos la mejor versión de Vinícius Júnior», añadió.

El portero belga también se mostró comprensivo con los pitos que se escuchan en ocasiones en las gradas del Santiago Bernabéu: «El aficionado paga mucho dinero por vernos y tiene derecho a hacerlo».

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Al hablar de su papel bajo palos, Courtois dejó una frase que arrancó sonrisas en la sala de prensa.

«Hay veces en las que no son paradas como tal. Me ven delante, les impongo mi presencia y luego no consiguen marcar», dijo, en referencia al efecto psicológico que un portero puede ejercer sobre los delanteros rivales.

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El Balón de Oro

Por último, Courtois volvió a hablar del Balón de Oro y lamentó lo difícil que resulta para los porteros optar a este galardón.

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Recordó que Manuel Neuer estuvo cerca de ganarlo y admitió que esperaba quedar en una mejor posición en 2022, aunque entendió que el premio fuera para Karim Benzema.

«No sé qué temporada tiene que hacer un portero para ganarlo. Cuando tienes un equipo con Arda, Jude, Kylian y Vinícius, ¿cómo me van a votar a mí?», concluyó.