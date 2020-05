Courtois: "No sería justo que decidieran que el Barcelona sea campeón de LaLiga"

El portero del Madrid asegura que "hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos".

Si La Liga no se puede reanudar, según los criterios de la Real Federación Española de Fútbol, el sería el campeón por ser actualmente el líder del torneo. Sin embargo, el empieza a alzar la voz contra esta medida como ha explicado el portero Thibaut Courtois.

"Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del en sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón, aseguró en una entrevista a RTBF.

De hecho, el belga cree que el torneo podrá reanudarse cumpliendo con una serie de medidas sanitarias que garanticen la seguridad de los jugadores: "Creo que se debería terminar la temporada, pero por supuesto la seguridad es lo primero. Hay que tener en cuenta las medidas de protección y estar seguros al 100% antes de volver a jugar porque se puede estar infectado sin tener síntomas. Así que hay tener cuidado de con quién estás en contacto. ¿Qué pasa si hay un jugador de otro equipo infectado? Son cosas que hay que considerar, pero me encantaría terminar la temporada".

Courtois también ha explicado cómo será el protocolo del Real Madrid para volver a entrenarse: "Lo único seguro es que el miércoles nos van a hacer los test, luego se verá cuándo volvemos a entrenar de forma individual. Miedo no es la palabra exacta. Yo sigo visitando a mis hijos. Si aún no me he infectado, puedo hacerlo o infectar a otras personas. Hay casos de gente joven y sana que se ha infectado, y por supuesto existe preocupación".