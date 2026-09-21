En una noche en la que el Real Madrid cayó ante su eterno rival, el Atlético de Madrid, y en la que la mayoría de los jugadores del equipo desaparecieron de escena, Thibaut Courtois eligió hacer justamente lo contrario: apareció sobre el césped, habló fuera de él y se plantó ante la afición de su club en un momento en el que los demás prefirieron el silencio.

El guardameta belga prolongó su llamativo estado de forma, tras haber sido el mejor jugador del Real Madrid durante la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid, en el derbi de la capital.

Courtois obtuvo una valoración de 8,6 según el portal "SofaScore", convirtiéndose en el mejor jugador del Real Madrid y de todo el partido, después de salvar a su equipo de ocasiones peligrosas y de mantener su presencia pese al hundimiento del conjunto durante buena parte del encuentro.

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Pero el brillo de Courtois no se detuvo en los límites del terreno de juego. En el momento en el que los jugadores del Real Madrid se abstuvieron de hablar ante los medios de comunicación en la zona mixta, siguiendo las instrucciones del club, y ninguno de ellos publicó mensajes en las redes sociales tras la derrota, Courtois fue la excepción.

El guardameta belga se dirigió a la afición del Real Madrid que había acudido al estadio Wanda Metropolitano, y se preocupó de saludarla y aplaudirla, antes de besar el escudo del club, en una imagen que reflejó su vínculo con el equipo y su tristeza por la situación que atraviesa.

Un único mensaje tras la caída

Courtois no se limitó a eso, sino que fue el único jugador del Real Madrid que dirigió un mensaje a la afición tras la derrota. Escribió en sus cuentas de las redes sociales: "Las cosas evidentes nos han frustrado, pero lo que está en nuestras manos es mejorar para no perder más puntos. Hala Madrid".

Un mensaje que llegó en un momento difícil, tras encajar el Real Madrid su derrota ante su rival en el derbi, aumentando la presión sobre el equipo. Y Courtois no solo estuvo presente con su mensaje personal, sino que su nombre también apareció en otra interacción con el club.

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Según el diario español "AS", el guardameta belga fue, junto a Denzel Dumfries, el único jugador que dio "me gusta" a la publicación del Real Madrid en "Instagram", que incluía un informe sobre el partido en el que el club señalaba los errores arbitrales que, según considera, influyeron en el derbi. Y el título de la publicación fue claro: "Un mal arbitraje decide el derbi".

Así, Courtois salió de la noche del derbi con una imagen distinta a la de la mayoría de sus compañeros: fue el mejor sobre el terreno de juego, el más presente fuera de él y el jugador que eligió dar la cara ante la afición en lugar de esconderse tras el silencio del equipo.