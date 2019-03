Courtois: "Me gustaría que Hazard viniera al Real Madrid y él quiere venir"

Thibaut Courtois, portero del , pasó por los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero. El belga analizó su actual situación en el Real Madrid y también el cariño y respeto que le merece el Atlético. Al que quiere ver jugando de blanco es a su compañero de selección, Eden Hazard, estrella del . Courtois comentó: "Hazard es uno de mis mejores amigos en el fútbol. Yo no sé si va a fichar por el Madrid, ni sé si el club le quiere, para mí es un grandísimo jugador pero yo no decido esas cosas. Para mí es uno de los mejores del mundo y como amigo me gustaría que estuviese aquí. ¿Si él quiere venir? Sí".

Cuestionado en los últimos tiempos, el belga quiso salir al paso de las críticas: "Me gusta leer la prensa deportiva y algunas cosas no me parecen correctas, que no sé por qué vienen, que no entiendes, por eso me enfadé. Con la persona que hablé al decir eso, su medio me dijo que yo estaba lejos de mi nivel... Creo que solo buscaban polémica, y nada más terminar el partido estaba un poco caliente. Luego está lo del mundo del corazón... Me ha molestado porque se ha hecho daño a mucha gente y yo lo he pasado mal".

Acerca de las diferencias entre el y el Real Madrid, Courtois explicó en Onda Cero: "Hay más presión en el Madrid, la afición es más exigente y eso me gusta. No puedes comparar un estadio con otro, el Bernabéu con el Calderón. Si ves Valdebebas, ves lo grande que es el Madrid, es lo mejor que he visto. Eso el Atleti aún no lo tiene".

También habló de la competencia con Keylor Navas en el Real Madrid y de lo que les decía Lopetegui cuando era el entrenador: "Lopetegui habló con nosotros y dijo que Keylor iba a jugar los dos primeros partidos y yo los dos siguientes. Luego, ya no nos dijo más" para luego añadir "no me arrepiento de venir, el Madrid es el club en el que siempre quise estar. Noté desde el primer minuto que estaba en el mejor club del mundo" sentenció el belga.

