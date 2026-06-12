Courtois: «El Real Madrid buscará sustitutos... y Mourinho me provocaba en el Chelsea»

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, admite que el club buscará su sustituto en algún momento, pero desea retirarse en el Santiago Bernabéu.

En una rueda de prensa con la selección belga, afirmó: «En el Real Madrid, la política es renovar el contrato año tras año después de los treinta. Por eso estoy tranquilo. Si mantengo este nivel, la renovación no será un problema. Pero el club es de élite y, en algún momento, buscará un sucesor. Mi deseo es retirarme aquí».

Sobre la llegada de José Mourinho, añadió: «Xabi Alonso me llamó tras firmar el contrato. Ahora todos pensamos en el Mundial y el club lo entiende».

Courtois recordó su etapa exitosa con el técnico en el Chelsea y admitió: «Algunas veces tuvimos roces (ríe). Por ejemplo, me dejó en el banquillo ante el Everton porque había enviado dos centros desde la banda frente al Aston Villa. Era su forma de motivarme. La semana siguiente volví contra el West Ham y realicé cinco o seis paradas decisivas. Mourinho es muy directo, y yo también, por eso nuestra relación siempre fue buena».

Courtois admitió que, tras la rotura del ligamento cruzado, pensó en retirarse: «En ese descanso encontré fuerzas. No tener que jugar cuatro partidos importantes de la Liga de Campeones en dos semanas me hizo ver las cosas de otra manera». Podía ir al gimnasio para que mi cuerpo se recuperara. Y aunque el exseleccionador no me convocaba, notaba que me recuperaba bien en esos periodos».