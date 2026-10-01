¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Courtois: el Manchester City arruinó la competencia y por eso Mbappé merece el Balón de Oro

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
T. Courtois
K. Mbappe
Manchester City
España
Bélgica
Francia
Inglaterra

"Mi hijo se parece a Mbappé"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, eligió a su candidato al Balón de Oro y se pronunció sobre la polémica arbitral, el caso de la condena al Manchester City y el caso Negreira.

 Thibaut Courtois se quedó en Valdebebas durante el actual parón internacional, después de que el guardameta belga llegara a un acuerdo para descansar de sus obligaciones internacionales tras el Mundial y centrarse en el Real Madrid.

 En una entrevista con la emisora Onda CeroOnda Cero, el jugador belga habló sobre la situación actual del club y varios otros asuntos.

Sobre la polémica que rodea al arbitraje, dijo: "No creo que haya ninguna manipulación ni nada parecido, no soy tan desconfiado. Hay errores que se pitan en otros campos, pero a nosotros no nos los pitan a favor, sino todo lo contrario, nos los pitan en contra".

Y añadió: "Hay cosas que te hacen decir... no lo entiendo, vienen a explicarnos las cosas y luego a la semana siguiente hacen justo lo contrario".

Sobre el caso Negreira, en el que está acusado el Barcelona, aclaró: "Todos están esperando el fallo en el caso Negreira, es un caso grave".

Sobre su candidato al Balón de Oro, prosiguió: "Tiene que ir para Mbappé; todos están impresionados por su velocidad y sus goles. El Balón de Oro debe darse al mejor jugador, no a quien haya ganado más títulos que los demás. Y bajo esa lógica, debería habérselo llevado Carvajal hace dos años".

En cuanto a los principales rivales, Courtois continuó: "Admiro realmente a Raphinha, es un jugador muy importante para su equipo, marca muchos goles y quizá no recibe el reconocimiento que merece. Tenemos que pararlo durante el Clásico".

Courtois comentó sobre la condena al Manchester City: "Lo que hizo el City al final fue arruinar la competición; quizá no habrían podido fichar a algunos de los jugadores que tenían...".

Y pasó a hablar de su familia diciendo: "Mi hijo juega en el equipo juvenil del Real Madrid, es delantero, se parece mucho a Mbappé; también le gusta jugar de portero, pero prefiero que no lo haga para evitar comparaciones".

Y añadió: "Hay padres que creen que su hijo es el nuevo Cristiano y le presionan muchísimo... hasta el punto de que algunos niños dejan el fútbol a los dieciséis años; los chicos deben disfrutar de su tiempo en el campo".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google