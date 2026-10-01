Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, eligió a su candidato al Balón de Oro y se pronunció sobre la polémica arbitral, el caso de la condena al Manchester City y el caso Negreira.

Thibaut Courtois se quedó en Valdebebas durante el actual parón internacional, después de que el guardameta belga llegara a un acuerdo para descansar de sus obligaciones internacionales tras el Mundial y centrarse en el Real Madrid.

En una entrevista con la emisora Onda CeroOnda Cero, el jugador belga habló sobre la situación actual del club y varios otros asuntos.

Sobre la polémica que rodea al arbitraje, dijo: "No creo que haya ninguna manipulación ni nada parecido, no soy tan desconfiado. Hay errores que se pitan en otros campos, pero a nosotros no nos los pitan a favor, sino todo lo contrario, nos los pitan en contra".

Y añadió: "Hay cosas que te hacen decir... no lo entiendo, vienen a explicarnos las cosas y luego a la semana siguiente hacen justo lo contrario".

Sobre el caso Negreira, en el que está acusado el Barcelona, aclaró: "Todos están esperando el fallo en el caso Negreira, es un caso grave".

Sobre su candidato al Balón de Oro, prosiguió: "Tiene que ir para Mbappé; todos están impresionados por su velocidad y sus goles. El Balón de Oro debe darse al mejor jugador, no a quien haya ganado más títulos que los demás. Y bajo esa lógica, debería habérselo llevado Carvajal hace dos años".

En cuanto a los principales rivales, Courtois continuó: "Admiro realmente a Raphinha, es un jugador muy importante para su equipo, marca muchos goles y quizá no recibe el reconocimiento que merece. Tenemos que pararlo durante el Clásico".

Courtois comentó sobre la condena al Manchester City: "Lo que hizo el City al final fue arruinar la competición; quizá no habrían podido fichar a algunos de los jugadores que tenían...".

Y pasó a hablar de su familia diciendo: "Mi hijo juega en el equipo juvenil del Real Madrid, es delantero, se parece mucho a Mbappé; también le gusta jugar de portero, pero prefiero que no lo haga para evitar comparaciones".

Y añadió: "Hay padres que creen que su hijo es el nuevo Cristiano y le presionan muchísimo... hasta el punto de que algunos niños dejan el fútbol a los dieciséis años; los chicos deben disfrutar de su tiempo en el campo".