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Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport

Traducido por

Courtois desafía a Salah con un recuerdo doloroso... y anticipa la estrategia de los Faraones

Belgium vs Egipto
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T. Courtois
M. Salah
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Un mensaje desalentador de Courtois a Salah

Thibaut Courtois, portero de Bélgica, envió un mensaje desalentador a su excompañero Mohamed Salah, capitán de Egipto, antes del partido.

Egipto debutará en el Mundial 2026 ante Bélgica el lunes por la tarde.

Ambos coincidieron en el Chelsea y se midieron en la final de la Champions 2022: Courtois con el Real Madrid y Salah con el Liverpool.

«Mohamed Salah es un buen amigo, hemos jugado juntos y uno contra otro muchas veces», declaró Courtois al diario HLN.

Y añadió: «Salah es clave para Egipto, pero espero que se repita el escenario de la final de París de 2022».

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EGY

En esa final, Courtois detuvo todos los intentos del Liverpool, y Vinicius Junior marcó el gol del triunfo en el 59’.

Añadió: «Para Mohamed Salah fue una noche difícil, pero es un gran jugador y debemos cuidarnos de él».

Courtois concluyó: «Egipto jugará de forma defensiva y organizada, y apostará por los contraataques».

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