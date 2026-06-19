Courtois alegra al Real Madrid: el 80 % de los medios españoles «mienten»

El portero belga Thibaut Courtois quiere retirarse en el Real Madrid y desmiente rumores sobre un regreso a la liga belga, antes del partido de su selección contra Irán en la segunda jornada del Mundial.

«No pienso volver a jugar en Bélgica; la liga belga es un capítulo cerrado para mí. Mi objetivo es terminar mi carrera en el Real Madrid», declaró Courtois a la prensa.

El portero de los «Diablos Rojos» advirtió que no hay que subestimar a Irán y destacó: «Es un equipo peligroso que hizo un buen partido contra Nueva Zelanda, y debemos estar preparados».

Criticó las valoraciones negativas sobre el partido contra Egipto: «No entiendo cómo han valorado los belgas nuestro partido; esta edición ha deparado muchas sorpresas y nos hemos perjudicado a nosotros mismos con demasiados pases erróneos».

Destacó que ganar y liderar el grupo les permitiría quedarse en Seattle y reducir los viajes, algo que beneficiaría a los jugadores y a sus familias, y recordó las dificultades logísticas que sufrieron en Rusia 2018.

Además, criticó a la prensa española: «El 80 % de lo que se escribe es falso y eso perjudica a los jugadores», y elogió la ética de trabajo de los deportistas de la NBA y la NFL, de quienes cree que los futbolistas deberían aprender.