Coudet: "Centurión es parte de esto y nadie se lo va a quitar"

El DT de Racing habló acerca de la situación del atacante, marginado del plantel profesional.

Racing se consagró campeón del fútbol argentino en la penúltima fecha de la Superliga, toda su gente festejó, pero hubo un nombre importante para el título que tuvo que ver las celebraciones -y las últimas fueras- desde afuera: Ricardo Centurión. Sin embargo, las turbulencias con el 10 parecen haber quedado en el pasado; al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones de Eduardo Coudet acerca de la situación del jugador de la Academia.

Consultado por la presencia de Centu en el Cilindro durante los festejos del próximo domingo luego del partido ante , el técnico fue claro:

"Hubo un acto de indisciplina y tuve que tomar una determinación”, explicó el Chacho, en declaraciones a radio La Red, y agregó: "Es un buen chico y esto no hace que no le tenga cariño. Hice todo lo que estaba a mi alcance para ayudarlo, contenerlo y que se sintiera mejor. Hubo un momento en el que sentí que no alcanzó y que me estaba exponiendo frente al grupo, algo que ya había ocurrido antes. Tengo más futbolistas de los que encargarme y responderles”.



Por otra parte, Coudet dijo que, pese a las distintas versiones, con el manager Diego Milito "no hubo cortocircuitos, pero sí discusiones, y seguro habrá más" y no quiso confirmar qué será de su futuro. "No hay que mirar más allá del presente. Estoy contento. Tuve por lo menos cuatro ofertas en este tiempo para poder salir. Lo saben los directivos. Ellos siempre estuvieron informados, por eso están tranquilos”.