Según un informe del diario español AS, el técnico de los Gunners, Mikel Arteta, ya ha mantenido un primer contacto con el internacional brasileño. En una conversación, Arteta le habría asegurado a Vini Jr. que es el fichaje que Arsenal desea por encima de todo y que el nuevo proyecto en el club londinense, si se produce el traspaso, giraría principalmente en torno a él.

Vinicius regresó el domingo a Madrid tras sus vacaciones por el Mundial y allí tiene previsto mantener en los próximos días conversaciones con el nuevo entrenador, Jose Mourinho, para explicar sus intenciones.

Según ha trascendido, el Madrid exige una decisión rápida del jugador de 26 años, para quien hay dos opciones diferentes: renovar con el Real o marcharse este mismo verano al Arsenal. Los blancos quieren evitar a toda costa que el brasileño se marche gratis en 2027, cuando expire su contrato actual.

Desde hace ya alrededor de año y medio sigue sobrevolando la duda de si Vinicius renovará o no su contrato en el Bernabéu. Aunque en principio el extremo sigue viéndose en el conjunto blanco, en las negociaciones han surgido obstáculos en el plano económico.

Sobre lo insalvables que son, ha habido informaciones contradictorias una y otra vez. Según un informe reciente de The Athletic , las pretensiones del club y del jugador siguen mostrando diferencias importantes.

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Vinicius Junior exigiría una prima de fichaje al Real Madrid

Desde la primavera de 2025, el entorno de Vinicius insiste, al parecer, en un paquete total que le reportaría cerca de 30 millones de euros al año. En esa cantidad también estaría incluida una prima de fichaje, el punto clave según The Athletic, ya que el Real no estaría dispuesto en ningún caso a aceptarla.

Y ahí es donde entra en escena el Arsenal. Según The Athletic , los Gunners habrían aprovechado desde hace meses la situación incierta de Vinicius para perfilar entre bastidores las condiciones de un posible megatraspaso. Hace poco, los medios ingleses informaron de forma coincidente de que el Arsenal planea una oferta récord por Vinicius y quiere convertir al regateador en el jugador mejor pagado de la historia del club.

Eso sí, el brasileño no saldría barato. A pesar de que su contrato solo se extiende hasta el próximo verano, el Real Madrid exigiría no menos de 150 millones de euros de traspaso si Vinicius decidiera no renovar su contrato.