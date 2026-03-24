Costacurta sobre el Milan: «Es un equipo peligroso; imagínate si también jugaran los delanteros...»

Alessandro Costacurta, comentarista de Sky, analiza así la situación actual del Milan tras la contundente victoria por 3-2 contra el Torino: «Allegri lleva diciendo desde la tercera jornada que, a partir de los 55-60 minutos, el Milan es físicamente superior al resto. Ha ocurrido muchas veces y, probablemente, en este caso, gracias también a una actitud derivada de la estrategia y la táctica, el Milan toma la delantera. Pero no es la primera vez. Probablemente gracias a los cambios, gracias a una actitud diferente, pero también gracias a esto: físicamente, el Milan es fuerte, y además cuenta con tres o cuatro jugadores fuertes. El Milan es un equipo peligroso. Imagínate si también jugaran los delanteros. Si tuviera delanteros, de verdad… ¿Podemos decirlo?».