Costa de Marfil vs. Ecuador empezará el 14 de junio de 2026 a las 19:00 EST (23:00 GMT).

Costa de Marfil vs. Ecuador: contexto del partido

En el Grupo E del Mundial, ambos equipos destacan por su disciplina defensiva y se verán las caras en Pensilvania.

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Costa de Marfil?

Emerse Faé, quien asumió el cargo tras la Copa Africana de Naciones 2023, convirtió al equipo en una defensa sólida. En el centro de la zaga destaca Evan Ndicka. En el medio, Seko Fofana y el capitán Franck Kessie aportan dinamismo y liderazgo, mientras que Amad Diallo y Simon Adingra aportan talento en las bandas.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Ecuador?

Al igual que Costa de Marfil, su mayor fortaleza es el sistema defensivo. Los centrales del PSG, Pacho, y del Arsenal, Piero Hincapié —que se midieron en la final de la Liga de Campeones— conforman la base de la zaga de cuatro del seleccionador argentino Sebastián Beccacece. Asumió el cargo en 2024 y es conocido por su estilo de alta presión y sus enérgicas excentricidades en la banda. Con él, Ecuador presiona alto, domina el balón y se muestra sólido atrás. En la medular destaca Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea.

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Convocatoria de 26 jugadores de Costa de Marfil:

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Delanteros: Simon Adingra (AS Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).

El camino de Costa de Marfil hacia el Mundial

Costa de Marfil completó una campaña de clasificación histórica en el Grupo F de la CAF, asegurando su pase automático al Mundial de 2026 tras 12 años de ausencia. Bajo el mando de Emerse Faé y eufóricos tras ganar la Copa Africana de Naciones 2023, no encajaron ni un gol en los 10 partidos de la eliminatoria.

Convocatoria de 26 jugadores de Ecuador.

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensas: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (París Saint-Germain), Pervis Estupinán (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Ángel Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate, cedido por Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arévalo (Stuttgart).

El camino de Ecuador hacia el Mundial

La clave de la campaña de Ecuador fue su sólida defensa: encajó solo cinco goles en 18 partidos, una hazaña impresionante en la difícil zona de clasificación de la CONMEBOL, donde terminó segunda detrás de la campeona del mundo, Argentina. De hecho, pasó menos de 100 minutos por detrás en el marcador durante esos 18 encuentros.

Guía paso a paso para ver Costa de Marfil vs. Ecuador hoy

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Noticias y plantillas de los equipos

Costa de Marfil tiene a Emerse Fae como seleccionador para esta campaña del Mundial. No hay lesiones ni sanciones confirmadas, y aún no se conoce la probable alineación. Más noticias se añadirán conforme se acerque el partido.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, tampoco ha reportado lesiones ni sanciones, y su posible once inicial aún no se conoce. Más información estará disponible cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Costa de Marfil llega en buena forma: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un 2-1 ante Francia el 4 de junio, con goles de Doué y Diallo. Antes venció 1-0 a Escocia y 4-0 a Corea del Sur, sumando cinco tantos en esos dos amistosos. Su única derrota fue 2-3 contra Egipto en la Copa Africana de Naciones, en enero.

Ecuador ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha empatado los otros dos. La Tri venció 3-0 a Guatemala el 7 de junio, tras ganar 2-1 a Arabia Saudí en mayo. En marzo empató 1-1 con Países Bajos y Marruecos. En total ha marcado nueve goles y encajado tres.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Costa de Marfil y Ecuador. Será su primer duelo en la Copa del Mundo de la FIFA.

Clasificación

En el Grupo E, Ecuador es segundo y Costa de Marfil cuarto antes de sus primeros partidos.