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Corum FK vs. Fenerbahçe: hora de inicio

Superlig - Jornada 11 8 nov 2026 - 08:00 Turhan Kiliccioglu Stadi

En el estadio Turhan Kılıçcıoğlu de Çorum, el Çorum FK, octavo en la tabla, recibe al Fenerbahçe, séptimo de la Süper Lig. Para el visitante de Estambul comienza así una nueva etapa tras una semana turbulenta en el escenario europeo.

El Fenerbahçe está bajo la dirección de Emre Belözoglu, que asume el mando del equipo de forma permanente tras la salida del entrenador interino Dirk Kuyt. Kuyt había llevado al equipo a una memorable victoria por 3-2 ante el Liverpool en la Champions League, un resultado que supuso el primer triunfo del Fenerbahçe en la máxima competición europea en 18 años.

Pese al éxito europeo, los últimos resultados del club en liga dejan ver debilidades: el Fenerbahçe perdió recientemente en la Süper Lig ante el Göztepe y el Galatasaray. El compromiso en Çorum ofrece a Belözoglu la oportunidad de demostrar estabilidad desde el inicio de su etapa.

El Çorum FK se muestra como un rival incómodo en casa. Su entrenador, Burak Yılmaz, ha puesto al equipo en forma con tres victorias en los últimos cinco partidos de liga y querrá aprovechar el impulso de su afición.

A continuación, toda la información sobre la transmisión, la hora de inicio y los equipos.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Corum FK y el Fenerbahçe?

El Çorum FK suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, venció a domicilio al Erzurumspor FK por 3-1. Antes se impuso por 2-0 al Göztepe, resultado que destaca como la única derrota de su reciente racha en casa. En total, el Çorum FK marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Fenerbahçe registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más destacado fue el 3-2 ante el Liverpool en la Champions League. En la Süper Lig, en cambio, el Fenerbahçe perdió recientemente por 1-2 contra el Göztepe. En esos cinco partidos, el club marcó diez goles y encajó nueve.

Corum FK vs. Fenerbahçe: alineaciones

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