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Superlig
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Corum FK vs. Fenerbahçe, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Corum FK vs Fenerbahce
Corum FK
Fenerbahce
Superlig

En la Süper Lig, el Corum FK se enfrenta al Fenerbahçe. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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Corum FK vs. Fenerbahçe: hora de inicio

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Superlig - Jornada 11
Turhan Kiliccioglu Stadi

En el estadio Turhan Kılıçcıoğlu de Çorum, el Çorum FK, octavo en la tabla, recibe al Fenerbahçe, séptimo de la Süper Lig. Para el visitante de Estambul comienza así una nueva etapa tras una semana turbulenta en el escenario europeo.

El Fenerbahçe está bajo la dirección de Emre Belözoglu, que asume el mando del equipo de forma permanente tras la salida del entrenador interino Dirk Kuyt. Kuyt había llevado al equipo a una memorable victoria por 3-2 ante el Liverpool en la Champions League, un resultado que supuso el primer triunfo del Fenerbahçe en la máxima competición europea en 18 años.

Pese al éxito europeo, los últimos resultados del club en liga dejan ver debilidades: el Fenerbahçe perdió recientemente en la Süper Lig ante el Göztepe y el Galatasaray. El compromiso en Çorum ofrece a Belözoglu la oportunidad de demostrar estabilidad desde el inicio de su etapa.

El Çorum FK se muestra como un rival incómodo en casa. Su entrenador, Burak Yılmaz, ha puesto al equipo en forma con tres victorias en los últimos cinco partidos de liga y querrá aprovechar el impulso de su afición.

A continuación, toda la información sobre la transmisión, la hora de inicio y los equipos.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Corum FK y el Fenerbahçe?

El Çorum FK suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, venció a domicilio al Erzurumspor FK por 3-1. Antes se impuso por 2-0 al Göztepe, resultado que destaca como la única derrota de su reciente racha en casa. En total, el Çorum FK marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Fenerbahçe registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más destacado fue el 3-2 ante el Liverpool en la Champions League. En la Süper Lig, en cambio, el Fenerbahçe perdió recientemente por 1-2 contra el Göztepe. En esos cinco partidos, el club marcó diez goles y encajó nueve.

COB

COB - Formulario

ALS
L1-2
GAZ
W0-3
RIZ
W2-1
GOZ
L2-0
ERZ
W1-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FB

FB - Formulario

ALS
W3-0
SLP
D2-2
GAL
L2-1
GOZ
L1-2
LIV
W3-2
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Corum FK vs. Fenerbahçe: alineaciones

Corum FK contra Fenerbahce alineaciones probables

Manager

  • B. Yilmaz

Corum FK vs. Fenerbahçe: estado de forma

COB

COB - Formulario

ALS
L1-2
GAZ
W0-3
RIZ
W2-1
GOZ
L2-0
ERZ
W1-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FB

FB - Formulario

ALS
W3-0
SLP
D2-2
GAL
L2-1
GOZ
L1-2
LIV
W3-2
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Corum FK vs. Fenerbahçe: balance de enfrentamientos directos

Corum FK vs. Fenerbahçe: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112412+1228
W
W
W
W
W
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222512+1323
L
W
W
W
D
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
W
W
W
W
W
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
W
D
W
W
L
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
D
W
L
W
L
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
W
D
W
L
L
7
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
L
L
W
W
W
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
W
L
W
W
L
9
GoztepeGoztepeGOZ
114432218+416
D
W
W
W
W
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341817+115
D
W
L
W
D
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
L
W
W
D
W
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
L
L
L
D
W
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
D
L
L
L
D
14
Geir Olav GarliGeir Olav GarliGEN
103251218-611
W
L
L
D
L
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
L
L
W
L
D
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
L
L
L
L
L
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
W
L
L
L
L
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
L
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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