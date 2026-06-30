Corresponsal de beIN Sports: Tienes derecho a no animar a Marruecos... ¡pero no pases por alto su grandeza!

El periodista libanés Hussein Yassin elogió la trayectoria de la selección marroquí en el Mundial 2026 y afirmó que los «Leones del Atlas» son un modelo para el fútbol árabe gracias a sus logros recientes.

En dieciseisavos del Mundial, Marruecos venció 3-2 en penaltis a Holanda tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El corresponsal de «beIN Sports» admitió en redes que entiende que algunos aficionados árabes quisieran la eliminación de Marruecos, pero recordó que apoyar a un equipo es una elección personal.

Añadió: «Entiendo que algunos deseaban que Marruecos perdiera, y no se puede obligar a nadie a animar a ningún equipo o selección, pero no puedo entender que no se reconozca la fuerza de Marruecos, y que es la mejor selección árabe en la historia del Mundial, muy por delante de las demás».

Yassin recordó que este éxito no es casual, sino fruto de un proyecto deportivo integral basado en planificación, trabajo y talento, que les permite competir con las mejores selecciones del mundo.