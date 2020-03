Coronavirus: Todos los partidos en Italia, a puerta cerrada hasta abril

La medida afectará al Roma - Sevilla de la Europa League del próximo 19 de marzo y el Inter - Getafe del día 12.

El Gobierno de ha hecho público este jueves un decreto por el que obliga a que todos los eventos deportivos hasta el próximo 3 de abril se jueguen a puerta cerrada como medida de prevención contra el coronavirus.

La medida afecta a los partidos de la pero también a los partidos de competiciones europeas y el Inter - y el - de los octavos de final de la UEFA , programados para el 12 y 19 de marzo respectivamente, se jugarán a puerta cerrada. En también se jugará a puerta cerrada la vuelta en el Coliseum y el Valencia - Atalanta de la Champions del próximo día 10.

El Coronavirus ha generado un caos en Italia con el calendario de fútbol, ya que varios partidos de la Serie A han sido pospuestos en las últimas semanas. De hecho, el fin de semana pasado se han suspendido cinco, incluyendo la visita del Inter a la propia . ¿Los otros cuatro? vs. , Milan vs. , vs. y vs. Brescia. Todos se jugarían el próximo 13 de mayo, salvo el Juve - Inter, que se jugaría el lunes 9 de marzo.