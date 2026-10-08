Corinthians toma medidas drásticas tras un nuevo debacle de Memphis Depay y compañía

Fernando Diniz ya no es el entrenador del Corinthians. El club brasileño lo ha despedido tras la derrota por 2-1 ante Internacional en la madrugada del miércoles al jueves. Memphis Depay tendrá, por tanto, un nuevo entrenador.

«Corinthians comunica que el entrenador Fernando Diniz ya no está al frente del primer equipo masculino. Además del entrenador, su cuerpo técnico también abandona el club. Corinthians agradece a estos profesionales el trabajo realizado y les desea éxito en la continuación de sus carreras», se lee en el comunicado.

Debido a los malos resultados, Diniz llevaba semanas bajo presión en Corinthians. El equipo ganó por última vez el 21 de agosto: una victoria por 2-1 ante Rosario Central en la Copa Libertadores. Desde entonces, ha empatado una vez y ha perdido hasta en siete ocasiones.

También contra Internacional volvió a ir mal para Corinthians. Memphis jugó 88 minutos y actuó desde el centro del campo, pero tampoco él pudo evitar una nueva derrota.

El exseleccionador brasileño Diniz apenas trabajaba en Corinthians desde principios de abril, pero ya ve cómo su aventura se esfuma al cabo de medio año. La directiva del club aprovechará el próximo periodo para encontrar un sustituto.

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Corinthians ha caído hasta la decimosexta posición de la Série A. El domingo le espera el partido fuera de casa ante Palmeiras, actual segundo clasificado.