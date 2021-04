Córdova reta a Cruz Azul: "Algo les pasa que contra nosotros no juegan bien"

Fiel a su estilo, el delantero de las Águilas calentó la contienda de este fin de semana.

El duelo entre América y Cruz Azul el próximo sábado en el Estadio Azteca será uno de los más esperados del campeonato en últimos años, midiéndose dos equipos que acumulan considerables rachas de victorias y han encabezado el campeonato de principio a fin.

Dentro de las Águilas, uno de los jugadores más polémicos para declarar es Sebastián Córdova, quien ya en distintas ocasiones ha calentado los Clásicos. Ahora, el delantero de la Selección mexicana se encargó de prender el Clásico Joven.

“Yo creo que cada partido es diferente contra otros, somos América y algo les pasa que tal vez contra nosotros no juegan bien, o no sé qué pasa ahora sí que para medirlos, no? A ver si es cierto que vienen en buen nivel", dijo para TUDN.

Igualmente, Córdova se atrevió a vaticinar el resultado del duelo, creyendo que ambos dejarán todo en el campo: “va a ser un gran partido, a fuerzas uno va a ganar, no creo que vaya a haber un empate y nos iremos definiendo el primer lugar del torneo. Pero nuestra idea es mandar un golpe de autoridad para estar en primer lugar”, aseveró para cerrar.

Si las Águilas ganan el duelo, treparán al primer puesto de la tabla general, llegando a su novena victoria consecutiva de la mano de Santiago Solari.