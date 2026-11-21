Cómo ver el Córdoba vs. Real Oviedo con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 22 nov 2026 - 08:00 Estadio El Arcangel

El Córdoba recibe al Real Oviedo en el estadio El Arcángel en un partido de Segunda División importante para la situación de ambos equipos en la zona media de la tabla. El equipo de Ivan Ania busca aprovechar su reciente buena racha en casa, mientras que el Oviedo de Raul llega con la intención de frenar su bajón de forma.

El Córdoba afronta este partido en un estado de forma razonable en las competiciones nacionales. Sus últimos cinco encuentros oficiales han dejado resultados dispares, pero tres de esos partidos de liga se han saldado con resultados positivos. Además, El Arcángel ha sido un escenario bastante propicio para el equipo esta temporada.

Su último partido de liga terminó con un empate 3-3 ante el Mallorca, un resultado que puso de manifiesto tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva. Antes, se impuso por 3-0 al AD Ceuta FC y demostró que puede controlar los encuentros cuando se dan las condiciones adecuadas.

El Real Oviedo llega en un momento de mayor incertidumbre. Perdió su último partido de Segunda División por 1-2 ante el Girona y solo ha ganado uno de sus cuatro últimos encuentros oficiales. El equipo de Raul ha demostrado que puede conseguir resultados a domicilio, pero le ha faltado regularidad.

La victoria del Oviedo a domicilio ante el Cádiz por 1-2 sigue siendo su mejor muestra de ambición en las últimas semanas. La incógnita es si podrá recuperar ese nivel frente a un Córdoba que contará con el impulso de su afición.

Con ambos clubes separados por un solo puesto en la clasificación, los puntos en juego son importantes. Ninguno de los dos puede permitirse alejarse más de las posiciones que aspira a ocupar a medida que avance la temporada.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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