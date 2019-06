Corchia en Goal: "El Sevilla me ha dicho que puedo buscar equipo"

El francés vuelve a Nervión tras pasar la temporada cedido en el Benfica pero no se quedará en el Sánchez-Pizjuán.

El está enfrascado en confeccionar la plantilla de la próxima temporada y para ello tendrá que incorporar jugadores pero también permitir que se marchen otros. Entre los jugadores que probablemente dejarán el club de Nervión este verano está Sebastien Corchia.

El francés ya sabe que tras su cesión en el le toca volver al Ramón Sánchez-Pizjuán pero ya le han comunicado que su vuelta no será para quedarse y ha confirmado a Goal que él y su agente ya están buscando equipo.

"Estoy en una situación en la que Sevilla me ha dicho que puedo buscar un nuevo club, y mi agente echará un vistazo a las oportunidades. De lo contrario tengo dos años más de contrato con el Sevilla. He escuchado rumores sobre el interés de clubes de , , , y otros países, pero, para ser sincero, no he prestado mucha atención a eso, solo mantuve mi atención en trabajar duro todos los días en Benfica. Así que ahora mismo, no sé dónde jugaré la próxima temporada", comentó a Goal en exclusiva.

El ex del entiende su situación y que el Sevilla ha cambiado mucho desde que lo ficharon en el verano de 2017: "En Sevilla las cosas han cambiado mucho desde que llegué hace dos años. Es una situación completamente nueva. Los entrenadores han cambiado, los directores deportivos han cambiado. La gente que vino al club tiene nuevas ideas sobre qué tipo de jugadores quieres usar y qué estilo de fútbol quiere jugar. Eso es fútbol. Mi apetito por el fútbol es enorme. A los 28 años, acabo de entrar en la mejor edad para un futbolista, y en este momento estoy muy entusiasmado con el futuro. Seguro que será un verano de oportunidades interesantes y tendré que tomar decisiones importantes. Mi agente y yo queremos encontrar el club perfecto, donde pueda jugar semana tras semana y dar lo mejor de mí".

El francés también hizo balance de su paso por el Benfica, donde le lastraron las lesiones: "Ganamos el título, y puedo estar orgulloso de algunas muy buenas actuaciones, especialmente en la , pero en general, obviamente no fue una temporada muy afortunada para mí. La dos lesiones fueron frustrantes y no ayudaron a coger mi mejor ritmo. La primera fue una lesión menor en la rodilla solo 3 días después de llegar a Benfica: fue un comienzo tan desafortunado que fue una locura. Y otra vez al final de la temporada, en los cuartos de final de la Europa League ante el Frankfurt, tuve mala suerte nuevamente con una lesión, que me mantuvo fuera por el resto de la temporada".

Corchia sabe que no pudo demostrar su valía en Lisboa y que así era complicado quedarse: "Después de la primera lesión, estaba al 100% para volver, pero no jugué suficientes partidos seguidos para aumentar mis prestaciones. Necesitas esa regularidad. Podóoa jugar un partido difícil fuera de la Liga de Europa un jueves y hacer una gran actuación, pero luego no jugaría los próximos partidos en la liga portuguesa. Fueron demasiados parones. En un momento le pedí al club que me permitiera ir al filial para encadenar un par de partidos, simplemente para volver a coger el ritmo de partidos. Es natural que deje el Benfica después de mi cesión, porque no jugué suficientes partidos, y eso no fue bueno ni para el club ni para mí".