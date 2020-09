Copa Libertadores 2020: horarios y canales de transmisión de la tercera fecha de la zona de grupos

¡Se terminó la espera! Vuelve el certamen internacional más importante del continente con varios partidos de alto vuelo.

Se terminó la espera: regresa la Copa Libertadores. Después de seis meses de parate por la pandemia de coronavirus que todavía azota al continente, el fútbol vuelve a ponerse en marcha con la tercera fecha del certamen, aquella que había quedado suspendida a medida que los países fueron entrando en cuarentena a mediados de marzo.

La jornada, que se juega entre el martes 15 y el jueves 17, cuenta con partidos de alto vuelo como vs. Peñarol, Inter vs. , vs. Gremio, vs. Caracas, Racing vs. Nacional, Sao Paulo vs. River, Independiente del Valle vs. Flamengo, Libertad vs. Boca y de Guayaquil vs. Junior. A continuación, te contamos a qué hora y por dónde ver todos los encuentros.

HORA Y DÓNDE VER POR TV