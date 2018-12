Copa Libertadores 2019: Los posibles rivales de los equipos chilenos

Conoce a los clubes clasificados, los cabeza de serie y los bombos donde irán los elencos nacionales. El sorteo será este lunes 17 en Luque, Paraguay.

El próximo lunes, en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la Copa Libertadores 2019, en la que competirán 15 equipos que ya supieron llevar el trofeo a sus vitrinas y cuatro elencos chilenos. El campeonato tendrá la participación de 47 equipos y, como es habitual en los últimos tiempos, tendrá una etapa previa y posteriormente una fase de grupos. Serán 8 grupos que tendrán un integrante de cada uno de los bombos definidos.

LOS EQUIPOS CHILENOS QUE PARTICIPARÁN

Universidad Católica logró el boleto directo a la fase de grupos del principal certamen continental de clubes tras coronarse campeón del Torneo Nacional 2018. Los Cruzados clasificaron como el Chile 1 y disputarán el certamen tras un año de ausencia. Su mejor actuación fue en 1993 cuando alcanzaron la final cayendo ante Sao Paulo. Su más reciente mejor participación fue en 2011, llegando a cuartos de final.

Universidad de Concepción clasificó como Chile 2 tras haber logrado el segundo lugar en el Campeonato Nacional 2018. Mientras que Universidad de Chile, que remató en el tercer puesto, abrochó el Chile 3, dejando a Palestino en el Chile 4 tras haber conquistado la corona de la Copa Chile. Estos últimos deberán jugar las rondas previas si quieren pasar a la etapa de grupos.

Chile 1: Universidad Católica (Campeón de la Primera División de Chile 2018)

Chile 2: Universidad de Concepción (Subcampeón de la Primera División de Chile 2018)

Chile 3: Universidad de Chile (3° puesto de la Primera División de Chile 2018)

Chile 4: Palestino (Campeón de la Copa Chile 2018)

POSIBLES RIVALES

Los equipos clasificados a la fase de grupos se ordenaran de la siguiente manera:

Para el primer bolillero se acomodaron al campeón de la edición 2018 (River) y los siete equipos clasificados con la mejor posición en el Ranking.

En el segundo bolillero se ubicarán el último campeón de la Copa Sudamericana, más siete equipos de las posiciones 9 al 15 del Ranking.

El tercer bolillero estará compuestO por los ocho clubes ubicados entre las posiciones 16 y 23 del Ranking.

En el último bolillero estarán cuatro equipos provenientes de la Fase 3 y otros cuatro equipos entre las posiciones 24 y 31 del Ranking.

El artículo 3 del torneo establece que "De los 47 equipos clasificados, 6 comenzarán la Fase 1, en la cual se disputarán 3 plazas para la Fase 2. Los 3 clubes que surjan como clasificados de esta Fase 1 completarán la composición de 16 equipos para la Fase 2".

De allí, los ocho ganadores clasifican a la Fase 3 y se enfrentarán entre sí para que cuatro avancen a la etapa de grupos. En estas etapas, si dos equipos de un mismo país queden en bolilleros distintos, estos no podrán enfrentarse entre sí; en caso de que el sorteo así lo determine, y para evitar que se crucen en la misma llave, el último equipo sorteado pasará a integrar la siguiente línea y se elige otro rival para el primer equipo.

La CONMEBOL dio a conocer los bombos, tanto para las primeras fases como para la de grupos. Los primeros en competir serán Universidad de Chile y Palestino.

Los azules quedaron el pote 1 y los árabes en el 2. Los del CDA podrían enfrentar a Melgar (PER), Danubio (URU), Talleres (ARG), que están en el bombo 2 junto a Palestino, aunque también podrían medirse contra The Strognest (BOL), Defensor Sporting (URU), Nacional (PAR), Real Garcilaso (PER), Delfín (ECU), Deportivo La Guaira (VEN), que vienen de la fase de 1.

Los Cruzados quedaron en el bombo 2 junto a Athletico Paranaense (BRA), Cerro Porteño (PAR), San Lorenzo (ARG), Emelec (ECU), Inter de Porto Alegre (BRA), Flamengo (BRA) y Sporting Cristal (PER).

En el grupo que le corresponda, el elenco precordillerano podría enfrentar a uno de los cabeza de series como River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Gremio (BRA), Nacional (URU), Palmeiras (BRA), Cruzeiro (BRA) u Olimpia (PAR).

Universidad de Concepción cayó en el pote 4 -al igual que Palestino y la U si logran clasificar-, por lo que integrarían una zona con los potenciales que están para medirse con la UC, además de Cerro Porteño, San Lorenzo, Emelec, Internacional de Porto Alegre, Flamengo, Athlético Paranaense y Sporting Cristal.

TODOS LOS EQUIPOS CLASIFICADOS

LOS CABEZAS DE SERIE

Los equipos que serán considerados cabezas de series y la distribución de los conjuntos en los bolilleros se determinará por el Ranking de Clubes de Conmebol que se basa en dos factores: la actuación de los últimos diez años (2007-2018) en Copa Libertadores y la actuación histórica en la Copa Libertadores (1960-2007).

Los equipos clasificados a la fase de grupos se ordenarán de la siguiente manera: en el primer bolillero el campeón de la edición 2018 (River) y los siete equipos clasificados con la mejor posición en el Ranking.

En el segundo se ubicará el último campeón de la Copa Sudamericana (Atlético Paranaense), más siete equipos de las posiciones 9 al 15 del Ranking. El tercer bolillero estará compuestO por los ocho clubes ubicados entre las posiciones 16 y 23 del Ranking. En el último bolillero estarán cuatro equipos provenientes de la Fase 3 y otros cuatro equipos entre las posiciones 24 y 31 del Ranking.

El artículo sigue a continuación

FECHAS

La primera fase, compuesta por tres llaves de ida y vuelta, se disputará entre el 21 de enero y el 28 de febrero. Allí se definirán los avances de los clubes que completarán los 32 cupos de la fase de grupos.

Dicha instancia se iniciará el 5 de marzo y terminará el 9 de mayo. Los clubes competirán a lo largo de seis fechas (tres de ida y tres de vuelta) para lograr la clasificación a los octavos de final.

Entre el 13 y el 19 de mayo se realizará el sorteo de los octavos de final, con los mejores de cada zona. Posteriormente, a partir del 2 y hasta el 11 de julio se resolverán los partidos para pasar a cuartos de final. Dicha etapa comenzará el 30 de julio y finalizará el 8 de agosto. Mientras que los cuatro mejores del torneo disputarán las semis desde el 24 de septiembre y hasta el 2 de octubre. Por último, la final única en el Estadio Nacional de Chile se disputará el 23 de noviembre.