El Sassuolo será el rival de la Juventus en los octavos de final de la Copa Italia. En un partido en el que ambos equipos saltaron al campo del Mapei Stadium con buena parte de los suplentes, fueron los locales los que empezaron mejor y, en el 36’, se adelantaron con Benjamin Dominguez, recién llegado del Bolonia en el mercado de fichajes que acaba de cerrarse.









A pesar del gol encajado, el equipo de Alvini no se descompuso y, en el descuento, encontró el gol del empate con Terzic, autor de un bonito disparo desde la frontal del área a pase de Grillitsch. En la segunda parte fue el Frosinone el que dejó mejores sensaciones, y encontró el gol de la ventaja con Cichella, que había entrado al inicio del segundo tiempo. Después de una larga revisión en el VAR, sin embargo, el árbitro decidió anular el gol por una falta previa sobre Kieron Bowie.





En el tramo final volvió a ser el Frosinone el que generó peligro, primero con Bobcek y después con Hasa, desatado en los últimos minutos. Sin prórroga, los dos equipos fueron directamente a los penaltis: Bobcek, Berardi, Fayed, Esposito, Zerbin y Thorstvedt no fallaron, pero el primer error llegó para el Frosinone con Amey. Bakola marcó el siguiente para el Sassuolo, y fue el fallo final de Hasa el que clasificó al Sassuolo, que en octavos se medirá a la Juventus.