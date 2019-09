Copa Argentina 2019: cruces, llaves, días, horarios y sedes de los 8vos de final

Antes de finalizar la etapa de 16avos de final, el certamen ya siguió su curso y tiene varios que sigue avanzando a paso firme.

Una de las cuestiones criticables históricamente en la Copa es la falta de organización, reflejada en el desorden de las llaves. Porque mientras todavía restan jugarse partidos correspondientes a los 16avos de final, ya hay equipos que se enfrentaron por los octavos de final y se metieron entre los mejores ocho de este año.

Ya no están Racing ni , ni los rosarinos ni Vélez. Esta edición, marcada por varios batacazos tiene en Boca y River a los candidatos lógicos pero varios conjuntos que sueñan con la gloria.

FECHAS, SEDES Y RESULTADOS

8vos de final de la

7 DE SEPTIEMBRE, 17:10 hs

4-1 , en el Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí

8 DE SEPTIEMBRE, 15:05 hs

Villa Mitre (Bahía Blanca) 1-2 Central Córdoba (Santiago del Estero), en el Coloso de Ruca Quimey de Cutral Có, Neuquén

10 DE SEPTIEMBRE, 19.10 hs

1-1 (4-3) , en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, Entre Ríos

18 DE SEPTIEMBRE, 21.10

River - , en el Estadio Ciudad de Lanús

A CONFIRMAR

Estudiantes LP vs. Barracas Central/Estudiantes SL

vs. Independiente

Almagro vs. Talleres/

Colón vs. Atlético Tucumán

Estudiantes BA vs. Real Pilar