Copa América en Colombia podría tener público en las tribunas

Mientras que los planes de vacunación en el continente avanzan y en Colombia se esperan las primeras dosis para comenzar a mitigar el impacto de la pandemia y recuperar, gradualmente, la vida normal, los fanáticos del fútbol esperan para poder regresar a los estadios a ver los duelos de sus equipos.

Al respecto, el Ministro de Salud colombiano ha dicho que ha quedado descartada la idea de poder ingresar hinchas para el juego ante Brasil en marzo por las Eliminatorias rumbo Qatar 2022, pero ha dejado abierta la puerta para un futuro, en el que se comience a controlar el COVID-19 gracias a la vacunación.

"La premisa desde el año pasado es que no habrá público en los estadios. Como Gobierno Nacional comenzamos recibiendo muchas peticiones de los alcaldes, y no solo para el fútbol. Este año la premisa es esa y no por eso los alcaldes dejarán de presentar sus pilotos. Si están bajando los contagios, de pronto la comisión de expertos para el mes de marzo, abril o mayo, pueden empezar a abrir esos aforos. Por ahora tenemos que empezar con el plan de vacunación y mirar esa curva de contagios. Algunos seguirán haciendo esas peticiones"