Copa América 2019: El Osorio inglés que buscó Paraguay

El colombiano, exDT de la Selección de México, se formó espiando entrenamientos de Liverpool y trabajando cinco años en Manchester City.

La historia más fresca en la memoria colectiva dice que Juan Carlos Osorio fue el entrenador de México desde 2015 a 2018, que dirigió al Tri en la Copa del Mundo de Rusia y que fue polémico por su sistema de rotaciones, al punto de no repetir alineaciones en los 46 partidos previos a la gran cita mundialista. La historia más olvidada del colombiano es su especial y curiosa formación en Inglaterra, donde empezó esta aventura de entrenador que lo tiene hoy en Paraguay, con el gran desafío de la Copa América por delante.

“En la década de 1980, había mucho dinero en Colombia con algunas estrellas, así que no podía jugar regularmente. Dejé de jugar alrededor de los 24 y planifiqué convertirme en un gerente profesional. Sabía que mi camino sería largo”, explicó el propio Osorio en una entrevista con The Sun, relatando su increíble historia de vida que lo llevó a ser hoy uno de los técnicos más importantes de Latinoamérica. Así continúo con su sueño: “Vendí todo, relojes, automóvil, para pagar dos años en la Universidad John Moores, en Liverpool, y estudiar allí una maestría en ciencias y fútbol”.

Osorio buscó al destino, sin que se le anticipe o lo sorprenda. Como si fuera una película, se la ingenió para espiar los entrenamientos de Liverpool, que contaba con estrellas como Michael Owen, Robbie Fowler, Steve McManaman y Steven Gerrard, entre otros. “Comencé a caminar y encontré un pequeño agujero a través del ladrillo para poder mirar. Miré hacia atrás y vi una ventana que daba al campo de entrenamiento. Me acerqué a la casa, hogar de la familia McManus. Hablé con el esposo, Tom, y le pedí que me alquilara la habitación mirando al terreno de juego. Les dije que quería ser entrenador de fútbol y les pagaría 50 libras por semana. Me dejaron y gratis. Aún hoy estoy en contacto con esa maravillosa familia. Pude ver todo. Cuando estaba lloviendo y llovía mucho, miraba por la ventana con prismáticos”, comentó el DT que llegará con 57 años a la Copa América de Brasil.

Así, lentamente, sin desesperarse, fue generando contactos y ganando amistades. Su vínculo con el fútbol de la Premier League daría un paso gigantesco en 2001: Kevin Keegan, entrenador de Manchester City, lo llamó para que integre el cuerpo técnico de aquel conjunto inglés. Osorio aceptó encantado, y allí estuvo cinco años como preparador físico y asistente técnico. En ese lapso, obtuvo la licencia de Director Técnico tipo “A” de la UEFA.

Ya bien preparado, su carrera en solitario se inició en 2006, en Millonarios, continuando en Chicago Fire (2007-2008), Red Bull New York (2008-2009), Once Caldas (2010-2011), Puebla (2012), Atlético Nacional (2012-2015), donde vivió su etapa más exitosa, conquistando seis títulos, y San Pablo (2015).