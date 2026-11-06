Convocados de Portugal: están Ramos y Leao, primera convocatoria para Varela

Las primeras convocatorias de Portugal tras la era de Cristiano Ronaldo, que ayer se despidió oficialmente de la selección, ya se han anunciado: Gonçalo Ramos ha sido convocado por el seleccionador Jorge Jesus y ahora tendrá aún más vía libre para ocupar el puesto de delantero centro titular, ya que hasta ahora siempre había quedado a la sombra de la imponente figura de CR7. También está Rafa Leao, mientras que el goleador del Monza Varela, máximo goleador de la Serie A con 8 goles, recibe su primera convocatoria.
La lista de convocados de Portugal:
Porteros
Diogo Costa
Rui Silva
Samuel Soares
Defensas
Diogo Dalot
Alberto Costa
Rúben Dias
Tomás Araújo
Renato Veiga
António Silva
João Cancelo
Nuno Tavares
Centrocampistas
João Palhinha
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Rúben Neves
Mateus Fernandes
Vitinha
João Neves
Bernardo Silva
Delanteros
Pedro Neto
Francisco Trincão
Carlos Forbs
Rafael Leão
Geovany Quenda
Bruno Fernandes
João Félix
Rodrigo Mora
Gonçalo Ramos
Fábio Silva
Gustavo Varela