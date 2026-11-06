Convocados de Portugal: están Ramos y Leao, primera convocatoria para Varela

Las primeras convocatorias de Portugal tras la era de Cristiano Ronaldo, que ayer se despidió oficialmente de la selección, ya se han anunciado: Gonçalo Ramos ha sido convocado por el seleccionador Jorge Jesus y ahora tendrá aún más vía libre para ocupar el puesto de delantero centro titular, ya que hasta ahora siempre había quedado a la sombra de la imponente figura de CR7. También está Rafa Leao, mientras que el goleador del Monza Varela, máximo goleador de la Serie A con 8 goles, recibe su primera convocatoria.

La lista de convocados de Portugal:

Porteros

Diogo Costa

Rui Silva

Samuel Soares

Defensas

Diogo Dalot

Alberto Costa

Rúben Dias

Tomás Araújo

Renato Veiga

António Silva

João Cancelo

Nuno Tavares

Centrocampistas

João Palhinha

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Rúben Neves

Mateus Fernandes

Vitinha

João Neves

Bernardo Silva

Delanteros

Pedro Neto

Francisco Trincão

Carlos Forbs

Rafael Leão

Geovany Quenda

Bruno Fernandes

João Félix

Rodrigo Mora

Gonçalo Ramos

Fábio Silva

Gustavo Varela