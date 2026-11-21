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La convocatoria de Kika Nazareth con la selección de Portugal ha desatado una nueva crisis entre el Barcelona y la Federación Portuguesa.

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Según informa el diario Sport, Pere Romeu, entrenador del Barcelona femenino, ha mostrado públicamente su malestar por la decisión del seleccionador portugués, Francisco Neto.

Neto ha convocado a Kika Nazareth con Portugal para disputar dos partidos decisivos ante Islandia, correspondientes a la repesca de clasificación para el Mundial 2027.

El problema es que Kika sigue lesionada. El Barcelona anunció a principios de este mes que la futbolista portuguesa sufre una lesión en las fibras musculares del recto femoral del muslo derecho, con un tiempo estimado de recuperación de entre 4 y 5 semanas. Aun así, Portugal ha decidido convocarla para los partidos del 1 y el 5 de diciembre.

«Kika Nazareth está lesionada y sigue un programa de entrenamiento individual», advirtió Pere Romeu.

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El técnico explicó que el Barcelona ha informado a la Federación Portuguesa de la evolución médica de la jugadora, pero dejó clara su disconformidad con la decisión y lamentó: «Por mucha comunicación que haya, eso no significa que estemos de acuerdo».

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Romeu aseguró que el club ha facilitado toda la información médica tanto a Portugal como a la propia Kika Nazareth.

El entrenador confió en que prime la sensatez, aunque insistió en que deberán pasar todavía unas semanas más antes de que Kika Nazareth pueda volver a los entrenamientos con el grupo.

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Francisco Neto, por su parte, mantiene una postura completamente distinta. El seleccionador portugués considera que la jugadora podría estar recuperada para el inicio de la concentración y defiende que su convocatoria no supone asumir riesgos innecesarios.

«Estará al 100% para jugar con nosotros», afirmó Neto, aunque precisó que los minutos que pueda disputar quizá sean limitados.

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El seleccionador de Portugal femenino aseguró además que está en contacto con los servicios médicos del Barcelona y que Kika se someterá a nuevas pruebas antes de recibir el alta para volver a competir.

Kika Nazareth es una pieza fundamental e indiscutible en el Barcelona, que quiere evitar que la jugadora sufra una nueva recaída después de haber arrastrado ya varios problemas físicos.

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La última palabra dependerá de la evolución médica de la futbolista, pero el desencuentro entre el Barcelona y la selección portuguesa ya es público.