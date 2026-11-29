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Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, ha pedido a Bradley Barcola, fichado este verano por 123 millones de libras, que sea «un goleador letal» tras desperdiciar varias ocasiones en el 4-0 del pasado domingo ante el Manchester United. Gerrard cree que el equipo de Andoni Iraola puede aspirar a los títulos de la Premier League y la Champions League si el internacional francés mejora su definición.

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Gerrard pide a Barcola, fichado por 123 millones de libras, más contundencia ante la portería

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, ha pedido a Bradley Barcola, fichado este verano por 123 millones de libras, que se convierta en «un goleador letal» si el equipo de Andoni Iraola quiere luchar esta temporada por los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones de la UEFA.

Desde su llegada procedente del Paris Saint-Germain a finales de agosto, el internacional francés ha dado cuatro asistencias en nueve partidos. Entre ellos figura el 4-0 del pasado domingo ante el Manchester United, en el que se mostró muy activo, pero desperdició varias ocasiones claras. Sus únicos goles siguen siendo los tres que marcó a mediados de octubre en la victoria por 6-3 ante el LASK en la Champions League.

«Conviértete en un goleador letal en lugar de limitarte a deslumbrar»

En declaraciones a BBC Radio 5Live, Gerrard, ex capitán del Liverpool, elogió la velocidad y los movimientos de Barcola, pero señaló sus dudas dentro del área como el principal obstáculo para justificar su elevado precio.

«Llevamos años siguiendo al PSG en TNT Sport y el jugador me encanta, igual que la manera en que lo entrenaron allí», dijo Gerrard. «Esperaba que fuese un poco más certero cuando llegó... Si hay un pequeño reproche que puedo hacerle por lo que he visto hasta ahora con la camiseta del Liverpool, es ese último detalle. Tiene que sacar el disparo un poco antes, decidirse a tirar mucho más rápido. A veces puedes marcar goles poco vistosos, pero parece que intenta marcar el gol perfecto, dar un toque de más y añadir algún gesto técnico al final, cuando creo que no lo necesita».

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Un largo culebrón de fichaje retrasó la adaptación de Barcola al Liverpool

Gerrard reconoció que la prolongada salida de Barcola de París limitó su preparación durante la pretemporada, por lo que el extremo tuvo que recuperar terreno en el plano físico tras llegar a Merseyside.

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«Llegó aquí con muy pocos minutos de juego durante la pretemporada porque, evidentemente, estuvo inmerso en un culebrón de fichaje. Ya se sabe cómo es: te apartan un poco y no juegas los amistosos de pretemporada. Por eso ha necesitado algo de tiempo para ponerse al día», explicó Gerrard. «Me encanta como jugador. Creo que ha aportado una dimensión realmente peligrosa al ataque del Liverpool porque tiene una velocidad como nunca habíamos visto. Por su forma de encarar y las zonas a las que llega, no hay muchos jugadores capaces de encontrarse en esas situaciones».

Un Barcola más certero podría impulsar la lucha por la plata en dos frentes

El Liverpool afronta el fin de semana cuarto en la Premier League, a solo un punto del Brighton & Hove Albion, segundo clasificado. Para Gerrard, la definición de Barcola puede ser decisiva para que el equipo de Iraola conquiste títulos importantes.

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«Para que dé el siguiente paso con la camiseta del Liverpool, y ya he visto que puede ser certero con la del PSG, tiene que demostrar esa eficacia aquí. Si lo consigue, este equipo podrá competir no solo en la Premier League, sino también en la fase final de la Champions League», concluyó Gerrard. «Y él podría ser clave con un poco más de contundencia y acierto, convirtiéndose en un goleador letal en vez de ser alguien a quien da gusto ver jugar, pero que al final te deja algo frustrado».