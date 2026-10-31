«Lennart tiene solo 18 años. ¿Dónde estabais vosotros a los 18? Igual que prueba cosas sobre el campo, también lo hace fuera de él», dejó claro Ballack en DAZN . También defendió la presencia de Karl en las redes sociales: «Hoy en día, las redes sociales son un factor importante, y no solo para los jóvenes. Cada uno puede mostrarse como quiera. Está claro que, al hacerlo, no siempre se acierta en todo. Por desgracia, las críticas están garantizadas».

Con ello, Ballack responde especialmente a Hoeneß, que en una entrevista con Welt am Sonntag había anunciado que mantendría una conversación seria con el joven talento ofensivo. Karl «aún está lejos de ser una superestrella», subrayó el dirigente del club. «Los jugadores jóvenes necesitan humildad y presión. Está claro que las comparaciones con Olise no le hacen bien; todavía hay un mundo de diferencia entre ellos. Yo no sé, por ejemplo, si a Lennart Karl le beneficia que siempre se le arrope».

¿Qué le reprocha el Bayern de Múnich a Lennart Karl?

Al parecer, Hoeneß no es el único que piensa así. Según informó Bild, otros responsables del Bayern también ven con escepticismo la presencia de Karl en las redes sociales. A los dirigentes les disgustarían especialmente «su estilo de vida glamuroso y su vida privada con su novia, la influencer Zoe Käppele». El mensaje interno: menos Instagram y más concentración en el fútbol. Karl debería tomar como ejemplo a Tom Bischof, que mantiene su relación alejada de la atención pública.

Además, no es la primera vez que Hoeneß reprende públicamente al adolescente. Ya a principios de mayo le había molestado el atuendo rosa con el que el atacante, entonces lesionado, había seguido desde la grada el 4-3 contra el Real Madrid. «No hace falta aparecer en internet precisamente con un traje rosa», dijo Hoeneß en DAZN. Y recordó un caso similar con Bastian Schweinsteiger: «Entonces Franz [Beckenbauer, nota de la redacción] y yo también intervinimos».

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Ballack, sin embargo, ve el riesgo de que el debate público sobre el comportamiento de Karl se mezcle cada vez más con su evolución deportiva. En once partidos, el joven suma hasta ahora un gol y dos asistencias. «Es legítimo que Uli Hoeneß critique su imagen pública. Pero también está claro que, con ello, pone públicamente a Lennart en el punto de mira», explicó el exjugador de 50 años. Al mismo tiempo, pidió a Karl que respondiera sobre el campo: «Lenny tiene que demostrar sobre el campo que puede salir de este bache».

Sin embargo, el apoyo de Ballack no es del todo desinteresado: Karl es uno de los jugadores de su agencia de representación, Lucky 13. Así, el exinternacional defiende a su protegido no solo como experto de DAZN, sino también desde la perspectiva de su negocio de representación. Dos papeles que entran en conflicto en este debate.

Ballack tampoco entiende las últimas declaraciones del responsable del área deportiva, Max Eberl: «Que Max Eberl, justo ahora que el rendimiento de Lennart vuelve a mostrar una clara tendencia al alza, diga que atraviesa un bache deportivo y añada a ello sus errores resulta incomprensible por el momento elegido y, por su contenido, es cuando menos cuestionable».

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Ballack tiene una gran opinión de su protegido. «Lennart Karl tiene carácter. Es de esperar que, por ello, choque con otros en alguna que otra ocasión a lo largo de su carrera», afirmó. La evolución de Karl durante el último año había sido «extraordinariamente buena». Hacerse un hueco en el Bayern de Múnich con solo 17 años demuestra no solo una calidad futbolística excepcional, sino, sobre todo, carácter.

El mensaje final de Ballack fue igual de claro: «Espero que Lennart no permita que lo hagan cambiar por completo antes siquiera de cumplir los 20 años. ¡Cuenta con todo mi apoyo!»