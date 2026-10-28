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El internacional portugués Goncalo Ramos ha desvelado los detalles de su sonada salida del Paris Saint-Germain y la profunda frustración que sentía antes de cerrar su fichaje por el AC Milan. El delantero ha iniciado con renovadas energías su etapa en Italia tras convertirse en el fichaje más caro de la historia del club durante el mercado de verano.

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Frustración en la capital francesa

Ramos ha arrojado luz sobre los difíciles últimos meses de su etapa en el Paris Saint-Germain y ha admitido que ya buscaba una salida en el mercado de invierno. El delantero portugués acabó marchándose en verano del club que había ganado las dos últimas ediciones de la Champions League y fichó por el AC Milan por una cantidad no revelada que se cree que ronda los 80 millones de euros. Así se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club italiano.

Al hablar de sus primeros intentos de abandonar el Parque de los Príncipes, Ramos explicó que el proceso distó mucho de ser sencillo por las fechas. «Quería irme del PSG, pero en enero siempre es más complicado», declaró a Canal 11 en Portugal. «No era la mejor opción, aunque quería marcharme en enero. Ahora lo entiendo mejor. El PSG dijo que no de inmediato porque habría tenido que buscar a otra persona. Pero Luis Campos me aseguró que me dejaría salir este verano».

La marcha también fue emotiva para el jugador de 25 años, que había forjado fuertes vínculos con sus compatriotas en París pese a sus frustraciones deportivas. «Me resultó difícil dejar el PSG porque el grupo era realmente fantástico», señaló Ramos al recordar el ambiente del vestuario. «Estaban los tres jugadores portugueses con los que pasaba todo el tiempo. Sabían que quería irme y, en broma, me decían que me quedara, aunque solo fuera por el ambiente. Hemos vivido tantos momentos realmente excepcionales en esta vida».

Convertir la rabia en motivación

El principal problema de Ramos en Francia era la falta de meritocracia que percibía a la hora de elegir la alineación. Tras llegar al PSG procedente del Benfica en el verano de 2023, el delantero disputó 131 partidos con el gigante francés, marcó 45 goles y dio 10 asistencias. Sin embargo, a menudo se quedaba fuera del once pese a sus cifras.

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Ramos habló con franqueza del desgaste emocional que le supuso ser un jugador de rotación en el sistema de Luis Enrique. «A veces era frustrante. Marqué en cuatro o cinco partidos seguidos y no fui titular en ninguno», explicó el delantero. «Un jugador que está en un buen momento no juega, pero tuve que convertir esa frustración en motivación. Nunca podrán cuestionar mi profesionalidad, mi aportación ni mi determinación. Por supuesto que estaba molesto, pero convertí esa rabia en combustible».

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La influencia de Ruben Amorim

La llegada de Ruben Amorim como nuevo entrenador del AC Milan fue el factor decisivo para que el delantero eligiera su destino. Amorim, que ha implantado rápidamente una filosofía más ofensiva en San Siro, intervino personalmente para asegurarse de que Ramos eligiera al Milan por delante de otros posibles pretendientes.

Al recordar las últimas fases de la negociación, Ramos destacó la rapidez con la que se concretó el fichaje una vez resuelta la situación del banquillo del Milan. «Durante el Mundial estuve en contacto con Jorge Mendes y el Milan mostró interés», recordó. «El entrenador, Ruben Amorim, llegó al Milan y me llamó. Una mañana, Jorge Mendes me llamó y me dijo que el acuerdo estaba cerrado».

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Libertad en San Siro

En Italia, Ramos ha encontrado el escenario que buscaba para mostrar todas sus cualidades. Con Amorim, el delantero tiene un papel más flexible que le permite asociarse y participar en la elaboración del juego, en lugar de actuar únicamente como un delantero centro tradicional de referencia. El portugués ha disputado 11 partidos en todas las competiciones con el Milan esta temporada, en los que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia.

«Soy feliz y vivo en un ambiente sereno. Juego más, en un club que me da más espacio para expresarme», concluyó Ramos al hablar de su futuro en la Serie A. «Disfrutamos jugando. Juego más con la selección, algo igual de importante y que me ofrece otro escaparate. Es un motivo de orgullo».