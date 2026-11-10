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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha explicado por qué Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección, volvió a quedarse fuera de la convocatoria. Xavi reveló que mantiene un contacto regular con Clarence Seedorf, entrenador del Corinthians, para hablar del estado físico del delantero y de su futuro en la selección.

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Memphis vuelve a quedarse fuera mientras Xavi se centra en los jugadores disponibles

El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha hablado de la prolongada ausencia de Memphis Depay antes de los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Grecia y Alemania. El máximo goleador histórico de la selección, que ahora juega en el Corinthians, se ha quedado fuera de la convocatoria por falta de ritmo de competición y de forma física.

Durante su rueda de prensa del lunes, Xavi recibió repetidas preguntas sobre el delantero, que suma 55 goles.

El seleccionador neerlandés pidió a los periodistas que centraran su atención en los jugadores que están en condiciones de jugar y disponibles para ser convocados.

Xavi revela que habla con Seedorf sobre el futuro de Memphis

Al abordar cómo se mantiene informado, Xavi confirmó que mantiene una estrecha relación de trabajo con el entrenador del Corinthians, Clarence Seedorf, para seguir la evolución de Memphis en Brasil.

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«Hablo con Clarence Seedorf (el entrenador del Corinthians) de muchas cosas. Estamos en contacto», dijo Xavi a los periodistas. Cuando volvieron a preguntarle por un posible regreso a la selección, el técnico respondió en tono de broma: «¿Si Memphis puede volver algún día? Decís «perdón», pero seguís preguntando. Respeto a todos los jugadores que no están aquí, pero hablemos de los que sí están».

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Xavi añadió que Memphis sigue siendo un caso especial, un jugador capaz de marcar la diferencia, pero que ahora necesita tiempo para recuperar el ritmo de competición.

Coordinación con Van Nistelrooy y opciones en ataque

Xavi también habló de la comunicación sobre otras opciones ofensivas de la plantilla y destacó el apoyo de su cuerpo técnico, incluido Ruud van Nistelrooy.

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Al hablar del delantero Brian Brobbey, que posteriormente se cayó de la convocatoria junto a Virgil van Dijk por problemas físicos, Xavi señaló: «No, no he hablado con Le Bris. He estado en contacto con Brian y Ruud van Nistelrooij también mantiene un buen contacto con él. Se encuentra bien; veremos cómo se siente cuando se incorpore aquí, pero ayer jugó muy bien».

Con Cody Gakpo y otros perfiles ofensivos disponibles, Xavi se mostró confiado en su actual línea de ataque.

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Países Bajos prepara el decisivo cierre de la Liga de Naciones

Países Bajos cerrará la fase de grupos de la Liga de Naciones recibiendo a Grecia el viernes en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, antes de viajar a Berlín para enfrentarse a Alemania el lunes 16 de noviembre.

Con una convocatoria de 23 jugadores mermada por las bajas de última hora por problemas físicos, Xavi dependerá de los futbolistas disponibles para lograr resultados vitales.

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Mientras tanto, Memphis intentará recuperar plenamente el ritmo de competición bajo la dirección de Seedorf en Brasil de cara a futuras convocatorias internacionales.