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Andreas Koenigl

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¡Conversaciones muy avanzadas! ¿Un internacional alemán pronto será compañero de equipo de Julian Brandt y Marc-Andre ter Stegen?

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T. Kehrer
Marc-André ter Stegen
J. Brandt
Mónaco

Thilo Kehrer podría pasar del Mónaco al Ajax el día del cierre de mercado; allí sería compañero de equipo de Julian Brandt y Marc-André ter Stegen.

Thilo Kehrer está a punto de protagonizar un sorprendente cambio en el Deadline Day, pasando del AS Mónaco al Ajax de Ámsterdam, donde se encontraría con los dos alemanes Julian Brandt y Marc-Andre ter Stegen. Así lo informaron varios medios como Sky o el Algemeen Dagblad.

Según esas informaciones, sobre la mesa está una cesión que probablemente no incluirá opción de compra, mientras que el Ajax asumiría la mayor parte del salario de Kehrer. Las conversaciones sobre un traspaso del defensa de 29 años estarían muy avanzadas, aunque el acuerdo todavía no está cerrado.

Kehrer tiene contrato con el Mónaco hasta 2028, pero en los cuatro primeros partidos oficiales del club esta temporada apenas ha disputado un minuto y no entra en los planes del entrenador Filipe Luis.

El Ajax busca un diestro, Ito se queda en el Bayern

En los últimos tiempos también había rumores sobre un posible traspaso a la AS Roma o al Eintracht Frankfurt, pero en Ámsterdam el internacional alemán en 28 ocasiones está previsto como refuerzo para el eje de la defensa, después de que el entrenador Michel Sánchez solo cuenta con el joven Aaron Bouwman, de 19 años, como futbolista diestro.

Mientras tanto, el central del Bayern de Múnich Hiroki Ito, que además es zurdo, no se marchará al Ajax. Así lo confirmó el director deportivo del FCB, Christoph Freund, en la rueda de prensa del martes por la mañana, después de que recientemente hubiera rumores sobre un traspaso.

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