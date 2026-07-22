Noel Aseko explicó su fichaje por el Eintracht de Fráncfort tras dejar el Bayern Múnich.

«¿Por qué el Eintracht y no el Bayern? Tuve un diálogo muy intenso con el entrenador y la directiva. Mantuvimos buenas conversaciones tanto con Frankfurt como con Bayern. Luego, el entrenador fue sincero conmigo, yo también, y por eso se concretó mi fichaje por el Eintracht. También hablé bien con el entrenador del Bayern», declaró Aseko durante su presentación en Fráncfort.

Tras un año y medio cedido en el Hannover 96 y una gran temporada en Segunda, el Bayern ejerció su cláusula de recompra y lo recuperó. Se especuló con que pudiera ocupar el lugar de Leon Goretzka. Sin embargo, el Bayern planea usar como alternativas en el centro del campo a Tom Bischof y al fichaje Nathaniel Brown, detrás de los titulares Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic. Además, el lateral izquierdo puede actuar como mediocentro defensivo, igual que el polivalente Konrad Laimer.

Aunque Vincent Kompany es admirador suyo, Noel Aseko deja el Bayern.

Kompany, técnico del Bayern, siempre lo valoró y lo hacía entrenar con el primer equipo antes de cederlo al Hannover. Precisamente esa sinceridad le hizo reconocer que, como campeón alemán, no le podría garantizar los minutos que necesita para seguir creciendo.





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Así pues, fichó por el Eintracht, que habría pagado unos doce millones de euros. El internacional sub-21 alemán firmó hasta 2031 y se espera que organice el centro del campo. Tiene grandes objetivos: «Todos queremos jugar algún día con la selección absoluta. Creo que ese debe ser también mi objetivo. ¿Por qué no? Mentiría si dijera que no», afirma el futbolista nacido en Berlín.