Control antidopaje sorpresa en la concentración de Alemania antes del duelo ante Grecia

La selección alemana no esperaba que las últimas horas antes del duelo ante Grecia fueran tranquilas, después de que el campamento de la Mannschaft recibiera una visita sorpresa de la agencia nacional antidopaje, en un paso que llamó la atención antes del esperado encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección alemana visita a su homóloga griega esta noche de domingo, en el estadio Toumba, perteneciente al club PAOK de Salónica, en un partido que se espera que registre una gran afluencia de público, ya que las gradas del estadio tienen capacidad para unos 28.000 espectadores, entre ellos cerca de 1.400 aficionados alemanes que acompañarán a la selección de su país hasta Salónica.

Y pocas horas antes del inicio del partido, la selección alemana recibió una visita sorpresa en su lugar de concentración en la ciudad de Herzogenaurach, después de que la agencia nacional antidopaje «NADA» acudiera la noche del viernes para realizar controles sorpresa.

Según el diario alemán «Bild», la agencia pidió a cinco jugadores de la selección que proporcionaran muestras de orina, en el marco de los procedimientos de detección de dopaje, un paso habitual dentro de los programas de control sorpresa a las selecciones y los jugadores.

Sobre el terreno de juego, el veterano árbitro francés Clément Turpin se encarga de dirigir el partido, y no es ajeno a la selección alemana, pues ya ha dirigido varios de sus encuentros. Turpin fue el árbitro del duelo entre Alemania y Hungría que terminó con victoria de la Mannschaft por cinco goles a cero en Düsseldorf, en septiembre de 2024.









Pero el nombre del árbitro francés quedó vinculado a un episodio polémico en abril de 2023, cuando dirigió el partido entre el Bayern Múnich y el Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, que terminó con empate a 1-1.

Tras el partido, Thomas Tuchel, entonces entrenador del Bayern Múnich, dirigió duras críticas a Turpin, burlándose de su actuación al concederle «un seis sobre seis desde el primer minuto», después de que el árbitro francés hubiera expulsado al técnico alemán tras mostrarle una segunda tarjeta amarilla.

La alineación de la selección alemana experimentó un cambio antes del duelo, después de que el recién llegado Felix Kaidel, de 23 años, ocupara el lugar de Serge Gnabry. Kaidel vestirá el dorsal número 20 con la selección alemana, en una aparición que representa una nueva etapa en su trayectoria internacional.

Por otro lado, quedó decidida la equipación con la que se presentará la selección alemana durante el duelo ante Grecia, ya que los jugadores de la Mannschaft vestirán la nueva camiseta negra, que ya había aparecido por primera vez durante el duelo ante los Países Bajos en Ámsterdam, que terminó con empate a 1-1.