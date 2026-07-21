Contrato hasta 2031... Un gigante inglés llega a un acuerdo con Ayoub Bouaddi

Un gigante inglés ha entrado en fuertes negociaciones con el club francés Lille, con el objetivo de cerrar el fichaje del marroquí Ayoub Bouaddi, uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo.

Según reveló el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Nicolò Schira, a través de su cuenta en la plataforma X, Bouaddi y el Manchester City han acordado firmar un contrato que se extenderá hasta el año 2031, en un momento en el que la directiva del club inglés ha intensificado sus negociaciones con el Lille para alcanzar un acuerdo sobre el traspaso del jugador.

El periodista italiano señaló que el Manchester City se mueve con fuerza para cerrar la operación de forma anticipada, en un intento de adelantarse a otros dos grandes clubes europeos que han mostrado interés en fichar al jugador marroquí.

El Manchester City ve en Bouaddi un proyecto de estrella para el futuro, y por ello el club busca moverse pronto para cerrar la operación, antes de que aumente la competencia por los servicios del jugador, que ha llamado la atención en el último periodo gracias a su nivel con el Lille, y luego con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, especialmente en el partido ante Brasil en el que ofreció una actuación asombrosa.

Los movimientos del Manchester City confirman el creciente interés por los jóvenes talentos marroquíes en los campos europeos, después de que Bouaddi se haya convertido en uno de los nombres que goza de un amplio seguimiento por parte de los grandes clubes del continente.

En caso de que el Manchester City alcance un acuerdo definitivo con el Lille, Bouaddi estará ante un gran paso en su carrera, con el traspaso a uno de los mayores clubes europeos, en una operación que podría representar el inicio de una nueva etapa en su trayectoria profesional.

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