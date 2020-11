Contrato de Jefferson Duque con Atlético Nacional: cuándo termina, números y posibilidades de que se quede

El buen momento que vive después de meses de dudas y frustraciones, comienza a ilusionar a una hinchada que se tornó escéptica al ver que el equipo de sus amores no tenía una identidad que le permitiera soñar con pelear por el título de la Liga Betplay de este año.

Uno de los principales protagonistas en el cambio de actitud del Verdolaga ha sido un hombre de la casa, un Jefferson Duque que pelea cada pelota como si fuera la última, que no renuncia a ningún duelo, empuja a sus compañeros y que se calienta cada vez que las cosas no salen bien en el terreno de juego; prueba de su amor ilimitado por Nacional son los nueve goles que lleva, a pesar de que la época de las rotaciones lo dejó muchas veces viendo la acción desde el banco de suplentes.

Duque regresó a Nacional, luego de marcharse en 2016, siendo goleador y pidiendo una oportunidad de probarse en el exterior, travesía que lo llevó a jugar en un par de temporadas, volver a con el Cali, luego con Santa Fe, hasta poder cumplir el anhelo de volverse a vestir con la camiseta del Verde paisa.

A pocas semanas de que se cumpla el préstamo pactado con Independiente Santa Fe, Goal analiza las posibilidades de que el goleador Verdolaga se quede en su casa.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world