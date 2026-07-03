Contrariamente a lo que insinuó su hermana... Cristiano: ¿Mi retirada? Ya no tomo decisiones bajo presión

Cristiano Ronaldo admitió sentir emociones encontradas tras llevar a Portugal a los octavos de final del Mundial 2026 con una victoria 2-1 sobre Croacia, partido en el que por fin marcó su primer gol en la fase eliminatoria.

Además, fue nombrado mejor jugador del partido por segunda vez en el torneo, tras su actuación clave ante la Croacia de Luka Modrić, igual que ocurrió frente a Uzbekistán en la fase de grupos. Tras recibir el premio, «El Bicho» atendió a los medios y habló de varios temas.

Antes del duelo, el diario luso «Ábula» había recogido unas declaraciones de Katia Aveiro, hermana del jugador, en las que insinuaba que su carrera internacional llegaba a su fin. Tras el encuentro, Ronaldo respondió a esas palabras.

«Hablar de mi futuro no es importante ahora. Tendré tiempo para ello tras ganar o perder el torneo; me sentaré con mi familia y tomaré la mejor decisión», afirmó.

Y añadió: «Ya no tomo decisiones en momentos de emoción; ahora todo se hace con calma. Lo único que me importa ahora mismo es disfrutar del presente y ayudar a la selección».

En un gesto emotivo, dedicó la clasificación a su difunto compañero Diogo Jota: «Es un día especial para Jota, que nos observa desde arriba. Sabemos que está con nosotros y era lógico ganar hoy para honrarle». Ronaldo celebró la clasificación con la camiseta 21 de Jota.

Para cerrar, se refirió al capitán croata: «Sí, me despedí de él. Es una leyenda y tenemos edades similares. Siento un gran respeto por Modrić por lo que aporta al fútbol».