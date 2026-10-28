Una experta en lectura de labios ha revelado las palabras que el director técnico del Arsenal, Mikel Arteta, dirigió al joven jugador Max Dowman, tras su expulsión ayer ante el Fleetwood Town en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa "Carabao".

Dowman ofreció un buen rendimiento durante el partido, pero fue expulsado en el minuto 86 como consecuencia de una patada a Harrison Neal, lo que de inmediato desató un enfrentamiento entre los jugadores de ambos bandos en respuesta a ello.

Y mientras Dowman pasaba junto a Arteta, se vio al entrenador español decir algo al joven jugador de 16 años.

En un momento en el que las conjeturas apuntaban a que Arteta había dicho palabras mordaces a Dowman, dado su gran enfado por la expulsión, la experta en lectura de labios Nicola Hickling reveló lo que cree que se le dijo a Dowman mientras abandonaba el terreno de juego.

Según el sitio Football London, reveló que Arteta dijo al jugador: "Entra al vestuario, Max".

El club rival de la cuarta división dio una sorpresa de gran calibre, al eliminar al Arsenal en la tanda de penaltis (5-3) tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

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