Contra todo pronóstico: el fichaje del Al-Hilal es titular en el amistoso ante el Mouloudia de Argel, y sorpresa con Núñez

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, sorprendió a la afición del "Líder" con la alineación que se enfrenta a la Mouloudia de Argel en un amistoso.

El Al-Hilal se mide con la Mouloudia de Argel, dentro de poco, en el tercer partido del "Líder" durante su concentración en Austria, antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

Inzaghi anunció la alineación oficial del equipo, que contó con la participación del lateral derecho Mohamed Mahzari, el nuevo fichaje procedente del Al-Taawoun, en contra de lo esperado.

El diario saudí "Al-Riyadiah" había confirmado que Mahzari, junto al centrocampista portugués Rúben Neves, se habían sometido a pruebas físicas y de estado de forma la mañana de este miércoles, con dificultades para participar en el partido.

Mahzari no se unió a la concentración del Al-Hilal hasta el pasado lunes, después de que el club anunciara su contratación de forma oficial procedente del Al-Taawoun.

En cambio, el entrenador italiano mantuvo a su nuevo jugador neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United, en el banquillo, con especulaciones sobre su entrada como suplente durante la segunda parte por unos minutos.

La alineación también contó con la participación del delantero uruguayo Darwin Núñez como titular, pese a todas las informaciones que confirman su salida del equipo durante el actual periodo de traspasos de verano, o su salida de la lista local como mínimo.

Inzaghi apostó por Núñez como delantero puro, junto al marfileño Mohamed Kader Meïté, además del extremo brasileño Malcom, cuyo nombre también está vinculado a una salida.

La alineación del Al-Hilal quedó de la siguiente manera:

Portería: Mohamed Al-Owais

Defensa: Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Motaeb Al-Harbi

Centro del campo: Nasser Al-Dawsari - Sohaib Al-Zaid - Sergej Milinković-Savić

Ataque: Malcom - Darwin Núñez - Mohamed Kader Meïté

El partido ante la Mouloudia de Argel será el tercero que dispute el Al-Hilal en su concentración en Austria, donde previamente ganó al Sturm Graz austriaco por 2-1, antes de vencer al Mamelodi Sundowns sudafricano por dos goles a cero.

El "Líder" cerrará sus partidos en la concentración de Austria el próximo 3 de agosto, cuando se enfrente al Al-Ahli catarí, antes de regresar a la capital saudí, Riad.