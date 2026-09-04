Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, generó una nueva polémica tras dirigir graves acusaciones contra un exárbitro internacional y oficial del ejército, al que atribuyó haber intentado actuar en contra de los intereses de Camerún y Marruecos durante torneos africanos anteriores.

El caso gira en torno a supuestos intentos de influir en partidos internacionales, sin revelar la identidad del árbitro, ni siquiera cualquier prueba pública que respalde estas acusaciones.

Durante un acto de graduación de una nueva promoción de árbitros cameruneses, Eto'o lanzó advertencias a los nuevos responsables sobre ciertas personas con las que podrían tratar, antes de hablar de un "exárbitro y oficial del ejército", al que acusó de desempeñar papeles que describió como negativos contra su país.

Eto'o afirmó, en declaraciones destacadas por la cadena camerunesa "CFOOT", que esa misma persona "intentó influir sobre Marruecos en favor de otro país", y añadió que "repitió lo mismo cuando las Leonas de Camerún participaban en la última edición de la Copa Africana de Naciones Femenina".

El presidente de la Federación Camerunesa no reveló el nombre de la persona a la que se refería, aunque su descripción desató rápidamente las especulaciones en torno a Alioum Sidi, exárbitro internacional y oficial del ejército camerunés, que actualmente ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Árbitros Cameruneses de Fútbol.

Sin embargo, Eto'o no aclaró la naturaleza del intento de "influir sobre Marruecos", ni la manera en que supuestamente se produjo, ni tampoco reveló la identidad del país en cuyo favor se dijo que se hizo.

Alioum Sidi responde y exige pruebas

Por su parte, Alioum Sidi se dio por aludido con las declaraciones de Eto'o y emitió un comunicado en el que respondió con contundencia a estas acusaciones.

El exárbitro internacional rechazó de manera tajante "cualquier acusación, insinuación o interpretación" que lo presente como alguien que intentó influir en un partido en favor de otro país o actuar en contra de los intereses de Camerún.

Sidi, a cambio, exigió a Samuel Eto'o que precise con claridad los hechos en los que se basa y que aporte pruebas objetivas que demuestren la veracidad de las acusaciones dirigidas contra él.

Asimismo, dejó entrever la posibilidad de recurrir a las instancias judiciales y a los organismos competentes para defender su honor, su reputación y su integridad, en caso de que no se presente nada que respalde estos señalamientos.

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Un litigio ante el "TAS" en el trasfondo de la crisis

Alioum Sidi apuntó a la posible existencia de otro trasfondo en estas declaraciones, en medio del litigio actualmente en curso entre la Asociación de Árbitros Cameruneses de Fútbol, que él preside, y la Federación Camerunesa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo "TAS".

El exárbitro considera que este litigio podría estar relacionado con lo que describió como "la pérdida de la serenidad del presidente de la Federación", en alusión a Eto'o.

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