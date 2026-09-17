Continúa el bizarro cuento de hadas: el campeón de la Copa de Portugal gana en la Europa League y asesta un golpe a Países Bajos

El Torreense sorprendió a propios y extraños al ganar el jueves por la noche por 1-2 al Lillestrøm en la Europa League. El campeón de Copa portugués suma además importantes puntos de coeficiente para ese país.

El Torreense ganó la Copa de Portugal la temporada pasada. El club compite en la segunda categoría de Portugal y es decimocuarto.

La conquista de la Copa también le dio derecho a participar en la Europa League. El club tiene un estadio con capacidad para 2400 personas y estaba condenado a terminar en el último puesto de la clasificación.

Aun así, el Torreense sumó tres puntos este jueves por la noche en su visita al Lillestrøm noruego. Ese club ganó la Copa en Noruega la temporada pasada y por ello pudo participar en el torneo.

El Lillestrøm también acaba de ascender esta temporada a la máxima categoría, pero aun así era el favorito absoluto para las casas de apuestas.

El Torreense se adelantó en la primera parte con un gol de Alejandro Alfaro y amplió la ventaja en la segunda mitad con un tanto de Manuel Pozo Guerrero.

En la recta final del partido parecía que las cosas aún podían torcerse para los portugueses. Thomas Lehne Olsen hizo el 2-1 y el Torreense vio una roja, pero aun así logró llevarse la victoria.

Países Bajos intenta dar caza a Portugal en la clasificación de coeficientes, pero el jueves fue una noche decepcionante. El NEC perdió 5-0 ante la Juventus, mientras que el Torreense, contra todo pronóstico, sí ganó.