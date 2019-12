Conte responde a los rumores de Arturo Vidal: "Es un jugador que siempre me ha dado todo"

El entrenador italiano no profundizó en la opción de ficharlo porque no cree que sea el momento de hablar del tema. Pero lo evaluó positivamente.

La lesión de Nicolò Barella le acortó el abanico de posibilidades a Antonio Conte para su mediocampo en el . Y como Arturo Vidal es rumor constante (y el chileno ya avisó que puede buscar nuevos horizontes si no se siente importante), en la transmisión oficial luego del triunfo de 2-1 sobre el el entrenador debió responder por su ex dirigido en la Vecchia Signora.

Romelu y Lautaro siguen en alto nivel y complican a Alexis

"En este momento no es justo hablar sobre el mercado, faltaría al respeto a mis jugadores. En un momento de gran dificultad para nosotros tuvimos la oportunidad de elevar nuestras responsabilidades, veo el vaso medio lleno. Todavía estamos en dificultades numéricas (...), pero estoy recibiendo una gran respuesta de todos. Prefiero no hablar sobre esto. ¿Vidal? Tuve el placer de entrenarlo cuando no era el de hoy porque en la vino de Leverkusen, trabajé allí durante tres años y es un jugador que siempre me ha dado todo, como todo lo que los jugadores me dan hoy", respondió el ex sobre el valor del en una charla con Sky.

El triunfo vital de Gary Medel

Ernesto Valverde volvió a dejarlo en el banco al King Arturo en la visita culé al Wanda Metropolitano, pero asumió que lo que pide su jugador no supone presión. Y hay otro pretendiente por su carta: . En el Calcio, Vidal supo levantar las cuatro que disputó, además de una Coppa y dos Supercopas locales. Cinco títulos fueron con Conte y dos con Allegri en la banca técnica.