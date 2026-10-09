«Hay muchos clubes que han perdido un poco de vista su propia historia. Me gustaría ir a una de esas entidades para desempolvar ese pasado y hacer que vuelva a brillar». Un mensaje claro, el lanzado por Antonio Conte en su última entrevista con The Athletic. Unas palabras que ya han disparado el baile de posibles destinos, en busca de esas “grandes” que encajan en el perfil trazado por el técnico de Lecce. Una búsqueda que también lleva a Italia, hasta el punto de que, para los analistas de apuestas de Snai y Sisal la opción más probable para Conte es el regreso a la Juventus, con una cuota de 3,50. En segundo plano también aparece el Milan, otro grande con un presente claramente menos brillante que su glorioso pasado: una hipótesis en la pizarra a 12,00.

No solo la Serie A, sin embargo, porque la descripción de “club que ha perdido de vista su propia historia” lleva directamente también a Inglaterra, sobre todo a Mánchester, lado United: la posibilidad de ver a Conte en el banquillo de los Red Devils está a cuota 6,00. Y luego los bookies miran a Londres, con otros dos posibles regresos: el Tottenham paga 12 veces lo apostado frente a las 16 del Chelsea, equipo con el que Antonio también ganó una Premier League.