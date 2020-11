Conte explicó la razón de no utilizar a Alexis Sánchez de titular ante Real Madrid

La remontada del fin de semana ante Torino mejoró claramente el ánimo en Inter de Milán, a pocas horas del decisivo choque de frente a Real Madrid: en San Siro está obligado a triunfar para adelantar a su par blanco en el grupo y revivir sus chances de clasificar a los octavos de final.

En la rueda de prensa previa a este duelo, Antonio Conte subrayó la extrema importancia de este compromiso y lo catalogó como una "final". "Sin dudas representa una final para nosotros, después de los resultados anteriores no tenemos muchas escapatorias. Nos espera un partido difícil contra un equipo que todos conocemos de historia pasada y reciente. Sin embargo, hay un resultado importante que lograr. También sabemos que si queremos, podemos, y lo demostramos en el partido de ida", analizó.

¿Qué necesita el Inter para clasificarse a los octavos?

Por otra parte, aseguró que no cree probable usar tres delanteros, algo que le cierra la puerta a Alexis Sánchez de ser titular frente a la Casa Blanca junto a Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world